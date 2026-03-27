Baden-Württemberg Spritklau mit aufgeklebten, falschen Kennzeichen

Polizeiwagen
Die Polizei hat einen Tankbetrüger festgenommen. (Symbolbild)

Roter Sportwagen, falsche Nummernschilder, dreister Tankbetrug: Wie ein 26-Jähriger die Polizei narren wollte – und warum jetzt noch mehr gegen ihn ermittelt wird.

Appenweier (dpa/lsw) - Ein 26-jähriger Autofahrer ist nach einem Tankbetrug mit geklebten Fake-Kennzeichen in Appenweier (Ortenaukreis) von der Polizei gestoppt worden. Der Mann soll mit einem roten Sportwagen mehr als 130 Euro getankt und ohne zu bezahlen davongefahren sein, wie die Polizei mitteilte.

Eine Streife entdeckte das Fahrzeug kurz darauf auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe und kontrollierte den Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass die am Auto angebrachten luxemburgischen Kennzeichen gefälscht und aufgeklebt waren. Unter der Fälschung kamen die originalen französischen Kennzeichen des Sportwagens zum Vorschein. Die Polizei stellte die falschen Schilder sicher.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen Tankbetrugs, Kennzeichenmissbrauchs und deren missbräuchlicher Herstellung verantworten. Ob er bereits zuvor in ähnlichen Fällen aufgefallen war, wird noch ermittelt.

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