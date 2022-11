Weil ein Lieferwagenfahrer illegal Sprit in einem Gully entsorgt hatte, mussten rund 410 Firmenbeschäftigte in Baden-Baden wegen einer möglichen Explosionsgefahr sicherheitshalber ihre Arbeitsplätze verlassen. Nach Angaben der Stadt wurden Anwohner auf die freigesetzten brennbaren Dämpfe und Gase am Mittwochmorgen aufmerksam und wählten den Notruf. Die Feuerwehr spülte den Kraftstoff aus der Leitung. Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Der Fahrer schüttete laut Polizei falsch getanktes Benzin in den Wassergully. Anschließend tankte der 31-Jährige Dieselkraftstoff und fuhr davon. Die Polizei übernahm die Ermittlungen gegen den Mann, der mit seinem Handeln einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste.