Fast zwei Wochen lang sind die Spritpreise gestiegen, ging es erstmals wieder nach unten. Ob der Trend angesichts wieder steigender Ölpreise anhält, ist unklar.

München (dpa) - Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges ist Sprit im Tagesvergleich wieder billiger geworden. Superbenzin der Sorte E10 und Diesel waren im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs um 3,4 beziehungsweise 5,4 Cent billiger als am Dienstag, wie der ADAC mitteilte.

Mit 2,011 Euro pro Liter war E10 allerdings immer noch gut 23 Cent teurer als am Tag vor Kriegsausbruch. Bei Diesel waren es mit 2,134 Euro pro Liter am Mittwoch sogar knapp 39 Cent mehr als vor Beginn der Angriffe.

Ein zentraler Treiber des Preisanstiegs der letzten Zeit waren die Rohölpreise, die in den vergangenen eineinhalb Wochen kräftig zugelegt hatten. Hintergrund ist, dass der Krieg die Straße von Hormus betrifft, durch die große Mengen an Rohöl aber auch Flüssiggas transportiert werden.

Diesel reagiert zudem typischerweise stärker auf Krisen, unter anderem weil angesichts des hohen Verbrauchs unter anderem durch Lkw sehr viel mehr von diesem Kraftstoff nach Deutschland importiert werden muss und er neben dem Verkehrssektor auch andernorts eingesetzt wird, teilweise um Gas zu ersetzen. Das war bereits vor vier Jahren zu Beginn des Ukraine-Krieges zu beobachten.

Treiber Rohöl

Deren Entwicklung dürfte auch für den aktuellen Rückgang eine Rolle gespielt haben: Am Montag war der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zwar vorübergehend auf mehr als 120 Dollar pro Barrel gestiegen, aber bereits im Tagesverlauf wieder deutlich gesunken. Am Dienstag und Mittwoch beruhigte sich die Lage teilweise mit Preisen klar unter 100 Dollar. Die Lage im Kriegsgebiet blieb unübersichtlich - am Donnerstagmorgen lag der Ölpreis wieder um die 100 Dollar.

Am Mittwoch wurden verschiedene Gegenmaßnahmen gegen die hohen Öl- und Spritpreise beschlossen. So hat die Internationale Energieagentur IEA angekündigt, dass die 32 Mitgliedsländer der Agentur 400 Millionen Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven freigeben - mehr als je zuvor bei einer gemeinsamen Aktion. Zudem sollen Tankstellen in Deutschland nach Plänen der Regierung nur noch einmal am Tag ihre Spritpreise erhöhen dürfen. Ob das etwas an den hohen Preisen ändert, ist zweifelhaft.