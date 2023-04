Mit rund drei Tonnen zu viel an Ladung hat die Polizei einen Sprinter auf der Autobahn 8 nahe Leonberg (Kreis Böblingen) aus dem Verkehr gezogen. Nach einer Mitteilung der Polizei vom Montag befanden sich in dem Kühlaufbau des Sprinters außerdem zahlreiche Tiefkühl- und Frischfleischprodukte - die erforderliche Kühlung sei allerdings nicht in Betrieb gewesen.

Leonberg (dpa/lsw) - Laut Polizei fiel den Beamten das Fahrzeug auf, weil es sehr langsam fuhr, die Hinterachse stark abgesenkt war und sich Reifenwulste an den Hinterrädern gebildet hatten. Laut einer Sprecherin wäre bei dem Fahrzeug ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen zulässig gewesen. Das Übergewicht verursachte laut Polizei einen bleibenden Schaden an der Kupplung, weshalb der Sprinter abgeschleppt werden musste.

