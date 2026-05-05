Nicht unerwartet verteidigt die Fürtherin ihren Titel. 22.500 Euro Preisgeld sind der Lohn.

Mannheim (dpa/lsw) - Springreiterin Jörne Sprehe hat zum Abschluss des beim internationalen Nationenpreis-Turnier in Mannheim den mit 90.000 Euro dotierten Großen Preis «Die Badenia» gewonnen. Die 44-Jährige aus Fürth setzte sich auf ihrem 12-jährigen Hannoveraner Hengst Toys überlegen gegen neun Konkurrenten mit über sieben Sekunden Vorsprung im Stechen durch und kassierte 22.500 Euro Siegprämie. „

«Solch einen Klassiker zu gewinnen ist schon etwas ganz Besonderes», ordnete sie ihren gewiss nicht überraschenden Erfolg ein. Zweiter wurde der Südafrikaner Ronnie Healy auf Cornet’s Mandarino vor dem Niederländer Jos Verlooy auf Etundel de Marocy.

Zuvor konnte bei der vom 1. Mai an stattfindenden Veranstaltung die deutsche Nationenpreis-Mannschaft ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im einzig fehlerfreien Siegerteam beim EEF-Nationen Cup des europäischen Verbandes ritten Michael Jung (Horb), Sandra Auffarth (Ganderkesee), Stefan Engbers (Südlohn-Oerding) und Gerrit Nieberg (Münster).

Die Dressurprüfungen dominierte die achtmalige Olympiasiegerin Isabell Werth aus Rheinberg, die im Grand Prix und Special auf Viva Gold siegreich war. Die Grand Prix Kür gewann Lisa Müller (Otterfing) auf d’Avie.