Sprengsatz explodiert auf Balkon

Es ist später Abend. Plötzlich knallt es. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Radolfzell (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Radolfzell am Bodensee einen Sprengsatz auf einen Balkon geworfen. Die beiden Bewohner, ein Mann und eine Frau, verletzten sich infolge der Explosion leicht durch Glassplitter, wie die Polizei mitteilte.

Um was für einen Sprengsatz es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Auch die Hintergründe waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die unbekannten Täter hatten den Sprengsatz am späten Dienstagabend auf den Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses geworfen, wodurch es nach Angaben der Polizei eine laute Explosion gab. Der Balkon und Teile des angrenzenden Zimmers wurden stark beschädigt.