22 Menschen müssen raus aus dem Gebäude: Ein Fund im Nachlassverfahren stellt die Polizei in Schopfheim auf vor Probleme.

Schopfheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands ist ein Mehrfamilienhaus in Schopfheim (Kreis Lörrach) geräumt worden. Laut einem Polizeisprecher ist der im Zuge eines Nachlassverfahrens in einer Wohnung entdeckte Gegenstand «möglicherweise sprengbar». Worum es sich dabei handelt, war zunächst nicht klar.

Experten des Landeskriminalamts seien im Einsatz, um den Gegenstand zu untersuchen. Aus dem mehrstöckigen Gebäude, in dem sich sowohl Wohnungen als auch ein Laden befinden, seien vorsorglich 22 Menschen evakuiert worden.

Aktuell könne nicht ausgeschlossen werden, dass eine Polizeidrohne eingesetzt werde, hieß es in der Pressemitteilung. Vom Ergebnis der Untersuchung hänge außerdem ab, wie es weitergeht und ob ein größerer Bereich um den Fundort geräumt werden muss.