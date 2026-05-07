Zwei Menschen in einem Sportwagen sterben nahe Freiburg bei einem schweren Unfall. Die Polizei sucht nach der Unfallursache - und prüft auch, ob es möglicherweise ein illegales Rennen war.

Freiburg/Schallstadt (dpa) - Nach dem tödlichen Unfall auf einer Bundesstraße bei Freiburg schließt die Polizei ein mögliches illegales Rennen als Ursache nicht aus. Zwei Sportwagen sind am Mittwochabend auf der Bundesstraße 3 zwischen Schallstadt und Freiburg mutmaßlich miteinander kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Sie sind demnach Teil einer Gruppe von insgesamt zehn Sportwagen gewesen, die Richtung Freiburg unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen.

Wie genau es zu dem Unfall kam, müsse nun ermittelt werden. Der 27 Jahre alte Fahrer eines der Wagen und sein 30 Jahre alter Beifahrer starben demnach noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Baum zusammen. Es wurde dabei völlig zerstört. Der 30 Jahre alte Fahrer des anderen Autos sowie sein 22 Jahre alter Beifahrer sind bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war die B3 Richtung Freiburg wegen der Unfallaufnahme etwa sieben Stunden gesperrt. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere hunderttausend Euro.