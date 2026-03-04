Ein Autofahrer streift mit seinem Fahrzeug nahe Stuttgart einen anderen Wagen. Der Fahrer eines Autotransporters erkennt die Unfallstelle zu spät – mit Folgen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27 bei Stuttgart ist ein Sportwagen von der Ladefläche eines Autotransporters gestürzt und auf ein anderes Fahrzeug gefallen. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 230.000 Euro.

Demnach streifte ein 38-jähriger Fahrer am Dienstagabend mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto den Wagen eines 48-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen auf der rechten Spur zum Stehen.

Der 60 Jahre alte Fahrer des Autotransporters erkannte laut Polizei die schlecht abgesicherte Unfallstelle zu spät und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Der Sportwagen, ein Porsche GT4, löste sich von der Ladefläche und fiel auf den Wagen des 38-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Dem 38-Jährigen wurde Blut entnommen und sein Führerschein abgenommen.