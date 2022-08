Berlin (dpa) - CDU-Chef Friedrich Merz hat sich im Urlaub in Bayern am Donnerstag das Schlüsselbein gebrochen und musste deswegen am Freitagmorgen operiert werden. Das teilte ein Sprecher von Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über den Vorfall berichtet.