Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 14 Jahren ist Valentino Catalano im August in die Formel-4-Rennserie eingestiegen. Mit 15 ist der Westheimer französischer Junior-Champion. In jedem der 21 Rennen fuhr er in die Punkte. 2013 hatte der Gymnasiast beim MC Haßloch mit dem Kartsport angefangen.

Schule in Corona-Zeiten. Um eine Klassenarbeit in Mathe zu schreiben, muss der Westheimer persönlich im Gymnasium in Speyer erscheinen. Auf einmal herrscht Panik, die Schüler werden nach Hause