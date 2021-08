Segelflieger haben es bisweilen schwer. Bei ihrem Sport spielt das Wetter eine entscheidende Rolle, sie müssen flexibel sein. Marc Schick aus Neustadt und Henrik Bieler aus Ottersheim waren das im Juli 2020. Der eine schaffte 959 Kilometer, der andere kam 1073 Kilometer weit. Was ist mit einer Pinkelpause?

Wenn Marc Schick, Segelflieger des FSV Neustadt, am Himmel unterwegs ist, ist er meistens nicht alleine. Obwohl nur er in einem Ventus 2 sitzt. „Ich fliege viel mit einem Teamkollegen vom Aero-Club Landau, mit Henrik Bieler“, erzählt der 44-Jährige. So auch an jenem sonnigen Tag am 30. Mai 2020: Schick legte mit seinem Segelflugzeuge 858 Kilometer zurück, Bieler gelang mit 1009 Kilometern sein erster „Tausender“, da er am Ende des Tages die Strecke noch etwas verlängern konnte.

„Er ist in Landau gestartet, ich in Lachen-Speyerdorf – direkt an der ersten Wolke haben wir uns dann getroffen“, erinnert sich Schick noch immer begeistert von jenem langen Flug. Beim Segelfliegen spielt das Wetter eine entscheidende Rolle. „Am Tag vorher sieht man, wie das Wetter wird“, erklärt Schick, der sich auf verschiedenen Wetterportalen informiert. „Je nach Wetterprognose entscheide ich, in welche Richtung ich fliegen will.“ Zwei Wochen im Voraus könne man einen Segelflug nicht planen. „Man muss flexibel sein, wenn man gerade die guten Tage nutzen will“, betont er. Und der als Unternehmensberater berufstätige FSV-Pilot ergänzt schmunzelnd: „Die tollen Tage sind meist unter der Woche.“

Vorteil: gleiches Modell

Grundsätzliche ließen sich alle Flieger für die Langstrecke nehmen. „Je größer die Spannweite, desto weiter kannst du fliegen“, erklärt Schick die Regel. Der Ventus 2 habe eine Spannweite von 15 Metern. „Rein rechnerisch kann ich aus einer Höhe von 1000 Metern 45 Kilometer gleiten.“ Bieler fliegt das gleiche Modell. Vorteil für das Team: Es gibt keinen Unterschied im Steigen, im Gleiten. Die Infos des einen sind haargenau die Infos des anderen, ohne lange überlegen zu müssen.

„Wir fliegen immer so 500, 600 Meter versetzt voneinander – so findet man die Aufwinde schneller“, beschreibt Schick die Vorteile, zu zweit in der Luft zu sein. „Bei der Entscheidung, welchen Flugweg man nimmt, habe ich häufig das Gefühl, dass wir die bessere Entscheidung treffen.“ Anders ausgedrückt: Über die Diskussion fällten sie weniger Fehlentscheidungen. „Und es macht zu zweit mehr Spaß – gerade bei so großen Strecken“, sagt Schick. Sie machten sich über Funk gegenseitig auf besondere Gebäude oder Landschaften aufmerksam. So könne man im Cockpit auch mal entspannen. „Wenn du tiefer kommst und Aufwinde finden musst, hast du allerdings keinen Blick für die schöne Landschaft.“

Kraichgau „Kriechgau“

Um Aufwinde zu finden, bedienen sich Segelflieger verschiedener Hilfsmittel. Bei Blauthermik, also bei blauem und somit wolkenlosem Himmel, hält Schick nach anderen Fliegern Ausschau. Ansonsten orientiert er sich an den Wolken sowie den Instrumenten an Bord. Auch Bodenmerkmale sind hilfreich. „Industriegebiete heizen sich gut auf. Und auch Wälder spenden häufig gute Aufwinde“, erzählt der FSV-Pilot. Normalerweise seien die Aufwinde über dem Bergland, zum Beispiel dem Pfälzerwald, stärker als über der Rheinebene. Der Kraichgau, eine Hügellandschaft im Nordwesten von Baden-Württemberg, sei als thermisch schwacher Spot verschrien, werde von Segelfliegern gerne Kriechgau genannt, gibt Schick lachend preis.

Die Schwäbische Alb hingegen sei „sehr gut und wegen ihres Kalkgesteins selbst kurz nach einem Regenguss schnell wieder trocken“. Schick: „Entsprechend ist dort am Himmel viel los. Da muss man viel gucken. Das strengt schon an, weil man immer aufpassen muss.“

Landauer Rekordflug am 7. Juli

Für seinen mit 959 Kilometern weitesten Flug in 2020 hat Marc Schick am 11. Juli neun Stunden und 45 Minuten lang in seinem Einsitzer verbracht. Bieler konnte ein paar Tage zuvor sogar den Rekord für die weiteste jemals von Landau aus im Segelflug geflogene Strecke brechen. Am 7. Juli war er von 9.46 bis 21.07 Uhr unterwegs gewesen und legte eine Strecke von 1072 Kilometern im reinen Segelflug zurück.

Eine lange Zeit, in der sich Segelflieger mit einigen Müsliriegeln und Wasser aus einem Camelbag, einem Trinkrucksack, versorgen. „Der eine oder andere schmiert sich Brötchen, doch ist der Platz an Bord begrenzt“, weiß Schick. Bieler schildert seinen Tag so: Früh aufstehen, ja keine Zeit verlieren mit Frühstücken, Banane mitnehmen. Kurz beim Bäcker vorbei, Laugenstangen kaufen, auf dem Weg zum Flugplatz anfangen zu essen. Drei Liter Wasser gehen in seinen Trinkrucksack. Manchmal nimmt er noch eine Flasche Wasser zusätzlich mit. Der große Hunger stellt sich erst am Abend ein.

Als Mann privilegiert

Wer viel Wasser trinkt, der muss gelegentlich auch mal ... „Als Mann ist man da schon privilegiert. Viele benutzen Tüten, ich nehme ein Urinalkondom“, verrät Schick, was er macht, wenn’s pressiert.

In aller Regel landen Schick und Bieler nach einem Flug wieder in Lachen-Speyerdorf oder in Landau. Gelegentlich gibt’s aber eine Außenlandung. „2020 bin ich zweimal abgeholt worden“, plaudert der Neustadter aus. „Einmal südlich von Karlsruhe bei Rheinstetten, einmal in Haßloch.“

Bei einer Außenlandung ist der Pilot auf die Hilfe anderer angewiesen. „Du brauchst einen freundlichen Vereinskollegen – oder meinen Vater“, erzählt Marc Schick, wie er in solchen Fällen mit seinem Flieger wieder nach Hause kommt. Auch seine Partnerin Isa stehe bereit, ihn bei Außenlandungen zurückzuholen.

„Irgendwann ist Ende“

Wer es kann, vermeidet eine Außenlandung. Manchmal gehört Glück dazu.

Bieler beschreibt seinen Rekordflug: Von Landau Richtung Hunsrück, Wende auf dem Hauptkamm südlich des Flughafens Hahn. Dann nach Osten, Donnersberg, Rheinebene, Odenwald, bis südlich von Nürnberg, Fränkische Alb, Wende östlich von Regensburg in den Ausläufern des Bayerischen Waldes. Zurück über die Schwäbische Alb bis südlich von Stuttgart, Südschwarzwald bis an die Schweizer Grenze. Über dem Schwarzwald finden sich in der Regel gute Aufwinde. Bei Donaueschingen sah Bieler aber keine Wolken mehr, an denen er sich orientieren konnte. Ein schöner Sommertag halt. Und es war schon abends viertel vor sieben. „Irgendwann hört die Thermik auf, irgendwann ist Ende.“ Irgendwann kommt der Boden immer näher.

Mit dem letzten Thermikschub

Bieler kontaktierte den Flugplatz Winzeln-Schramberg, bat, man möge eine Schleppmaschine bereithalten. Sie hätte ihn wieder auf Höhe gebracht, um nach Landau zu kommen. Die Aktion sei einfacher als eine Rückholaktion. Er kam um sie herum. „Vielleicht hast du Glück“, sagte sich Bieler. 19 Uhr, leichtes Steigen. Die Wolken bei Freudenstadt kamen langsam in Reichweite. Karlsruhe, über der Rheinebene noch ein Thermikschub, er war wieder relativ hoch. Für den Rekordflug brauchte er noch ein paar Kilometer. Er flog bis querab Mannheim. Von dort heim. Geschafft.

Das alles erzählt Bieler am Dienstag auf dem Heimweg von der Arbeit. Der 39-Jährige ist Lufthansa-Pilot. Zehneinhalb Stunden dauerte der Passagierflug von Bogota.

Ein Segelflugschein ist laut Schick übrigens unbegrenzt gültig. „Im Flugbuch müssen aber eine Mindestanzahl von Starts und Flugstunden aus den vergangenen zwei Jahren stehen“, erklärt der Pilot die Regeln.

Im März könnte es weitergehen

In den kalten Monaten gibt es naturbedingt wenig Thermik. „So Anfang November haben wir den letzten Flugtag, dann geht’s im März weiter“, erzählt Schick. Im März, April bringe einen die Thermik schon auf 2000 Meter. Schick: „Das kann ganz schön frisch sein.“ Denn im Flieger gibt es weder Heizung noch Klimaanlage. Im Sommer ist ein Pilot der Sonne ausgesetzt. „Der Hut gehört dazu – der Kopf ist die ganze Zeit in der Sonne“, betont Schick. Er hat ein großes Ziel für 2021: „Endlich mal die 1000 Kilometer knacken.“ Bieler sagt: „Vorher habe ich das noch nie geschafft. Das ist schon viel. Da muss alles stimmen.“