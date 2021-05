35 Jahre lang hat Rainer Bernhart beim TV Bad Bergzabern Leichtathleten trainiert. Mit dem Mann aus Albersweiler, der in der Kurstadt die Liebe fand, ist eine Sternstunde des Vereins 1988 in Koblenz verbunden. Was macht er mit 75 zehn Jahre nach dem Rückzug aus dem Sport?

Sechs Trainingseinheiten in der Woche. „Ich würde behaupten, die meisten haben siebenmal trainiert“, sagt Rainer Bernhart. Im Stadion. Und im Wald, in dem sich die Mittelstreckler die Kondition holen. „Die Ruhezeiten sind genauso wichtig wie die Belastungszeiten“, betont der 75-Jährige, der in den 1980er-Jahren eine außergewöhnliche Mannschaft beim TV Bad Bergzabern trainierte. Die 5000-Meter-Zeiten von Michael Spindler (14:06,62 Minuten), Markus Hoppe (14:22,05), Thomas Schwamm (14:22,19) und Stephan Werling (14:33,03) hat er im Kopf: „Da können Sie mich nachts fragen.“ Die Gruppe des TVB, nur Schwamm und Werling waren Bergzaberner, belegte 1988 in Koblenz die vier besten Plätze. Dahinter lagen Matthias Jung aus Bellheim und der Herxheimer Johannes Eisinger – der sich ihr dann für ein Jahr anschloss.

Nach Sportfesten „mausetot“

Nach 35 Jahren, mit 65, hat Bernhart sich zurückgezogen. Die Kinder, das sind Sportwissenschaftler Jürgen Bernhart, Trainer beim USC Mainz, und Lehrerin Birgit Bernhart, viele Jahre Fußball-Torjägerin beim TuS Niederkirchen in der 2. Bundesliga, waren erwachsen. Er spürte die Belastung: „Wenn du von einem Leichtathletik-Sportfest heimkommst, bist du mausetot. Jeden Sonntag unterwegs. Es strengt wirklich an.“ Und es gab einen familiären Umbruch. Fortan musste er seine Frau unterstützen. Pension Ursula und Haus Schönblick heißt ihr Betrieb. Zeitweise hatte die Pension 32 Betten. Im Angebot: Übernachtung und Frühstück.

Die Pension hat Corona-Pause. Es ist die Gelegenheit, um alte Zeiten hochleben zu lassen. Seit 50 Jahren sind Rainer und Ursula Bernhart verheiratet. Damals zog er, der in Albersweiler Fußball spielte und mit 18 zum TSV Annweiler in die Leichtathletik ging (Herman Krieg war sein erster Trainer), in die Kurstadt. Die Mittelstrecke war seine, lange zu laufen, fiel ihm nicht schwer: Beim Fußball sei er mehr gerannt als die Mitspieler. Bei Ärger in der Schule „haben mich alle jagen können, da hat mich keiner gekriegt“. Mit 20 lief er die 1000 Meter bei den Süddeutschen Kampfspielen in Landau in 2:35 Minuten: „Das war damals eine gute Zeit auf der Aschenbahn, da bin ich heute noch stolz.“

Trainerschein 1977

1977 erlangte er, der beim Autozulieferer Gillet in Edenkoben gearbeitet hatte, den Trainerschein. Dieter Kruber war sein Lehrwart. Vom Zuhause sind es nur ein paar Meter bis zum Sportplatz, auf dem sich bald Erfolge einstellten. Thomas Schwamm lief 1978 bei der Jugend-DM in Göttingen 2000 Meter Hindernis, 1979 tat sich Hans-Joachim Benninger über 1000 Meter hervor, 1980 war Schwamm bei der Jugend-DM in Frankfurt. „Da hat man nur mich gehört“, erinnert sich Bernhart an den 3000-Meter-Lauf. Für einige wurde er eine Vaterfigur. Im privaten VW-Bus wurde zu Sportfesten gefahren.

Die Sternstunde

Die Bergzaberner Sternstunde kam 1988 bei einem internationalen Lauf in Koblenz. Thomas Schwamm und Stephan Werling studierten in Mainz wie Michael Spindler, seit vielen Jahren Sportreporter beim ZDF, und Markus Hoppe, später Kurdirektor. Sie schlossen sich zusammen. Auf den Plätzen eins bis vier standen nach dem 5000-Meter-Lauf vier Athleten, die den TV Bad Bergzabern vertraten. Spindler wurde im selben Jahr als 5000-Meter-Läufer zum Länderkampf mit Polen, Frankreich und Kanada in Posen eingeladen.

Bernhart fallen weitere gute Leistungen ein. Etwa die 8:54,10 Minuten von Thomas Schwamm 1987 über 3000 Meter Hindernis bei den Süddeutschen Meisterschaften in Schriesheim und im selben Jahr die 30:17,54 Minuten von Markus Schwamm über 10.000 Meter. Die 1:49,90 min von Stefan Langhans 1989 über 800 Meter. Wie Thomas Schwamm 1990 in Köln die 10.000 Meter in 30:10,84 lief. Der Trainer selektiert, in seinen Unterlagen tauchen noch ganz andere Athleten auf: „Zeiten gelten mehr als Titel.“

Lieber den Ball flachhalten

Bernhart trainierte von Anfang an Mittelstreckenläufer. Das änderte sich, als sein Sohn Jürgen sich als Sprinter hervortat. Auch Markus Heid und Daniel Thiede gehören zu den Sportlern, die in den 1990er-Jahren beim TV Bad Bergzabern aufkamen. Der heute 42-jährige Jürgen Bernhart gehört zur Mannschaft des USC Mainz, die sich 2003 in Braunschweig als Deutscher Mannschaftsmeister Mehrkampf feiern ließ. In der Liste der Sieger stehen auch die Südpfälzer Volker Mackert und Andreas Sarter. In Mainz trainiert Jürgen Bernhart heute Sprint, Langsprint und Hürden.

Immer noch Fußballfan

Rainer Bernhart kennt fast alle Topzeiten auswendig und weiß die jeweiligen Leistungen einzuordnen. Er hält nichts davon, Leistungen, die zu Erfolgen bei Meisterschaften führen, aber nicht gut sind, hochzujubeln. Da hält er es lieber mit der Devise, den Ball flachzuhalten.

Fußballfan ist er immer noch. Er schaut sich Spiele der SpVgg Bad Bergzabern an. Wie ist der Mittelstreckenbereich heute in der Pfalz aufgestellt? „Sehr schwach. Das liegt nicht an den Trainern“, sagt der SPD-Anhänger. Er weiß von Trainerkollegen, wie schwer es fällt, große Talente an andere Vereine abgeben zu müssen. Er selbst habe diese Erfahrung nicht gemacht: „Solange ich Trainer war, habe ich keinen Sportler verloren.“

Sich mit 65 Jahren zurückzuziehen, ist seiner Meinung nach in Ordnung: „Du musst mal abschließen können.“ Das sei ihm zuerst schwergefallen. Gibt es neue Talente beim TVB? „Ja, bei Gerd Dietrich ist einer, der 400 Meter läuft. Ich habe schon seinen Onkel trainiert“, sagt Bernhart.