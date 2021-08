Der Mann hat Stabhochsprung-Geschichte geschrieben und ist weit herumgekommen. Als Manager besorgt der Landauer heute Oleg Zernikel und anderen Athleten Startplätze bei Wettkämpfen. In Schweigen-Rechtenbach hat Jochen Wetter am Mittwoch seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Was macht ein Manager? Er meldet zum Beispiel seine Athleten zu Wettkämpfen an. Oleg Zernikel wird heute ab 19.40 Uhr in der Europahalle im Stabhochsprung antreten (Livestream des SWR). Sportdirektor Alain Blondel hätte auch dessen langjährigen Trainer gerne in der Halle begrüßt. Der Landauer will ihm aber keinen zusätzlichen Stress beim Corona-Meeting ohne Zuschauer machen: Am Mittwoch hat Jochen Wetter seinen 80. Geburtstag gefeiert. Geimpft ist er noch nicht.

Wetter hat gute Laune. Sofern man das von einem Pionier der deutschen Leichtathletik, der mit Nicole Humbert einst den Frauen-Stabhochsprung erfand, der bei zig Titelkämpfen keine Nerven gezeigt hat, überhaupt sagen kann. Wetter hat sich im Griff. Er hat sich gefreut, als Mark Lugenbühl und andere vom Verein am Mittwoch kurz bei ihm in Schweigen anklopften. Nacheinander, mit zeitlichem Abstand. Sein Sohn Christoph war auch da. Wetter, seit über zweieinhalb Jahren Witwer, feierte privat und coronakonform bei seiner Lebensgefährtin. Die Stadtverwaltung hatte ihm vorher schon in Landau gratuliert. „Als Erfolgstrainer hat er Landau zu einer echten Adresse auf der sportlichen Landkarte des Stabhochsprungs gemacht. Was er für den Sport geleistet hat, ist fantastisch“, so Sportdezernent Maximilian Ingenthron.

Seit 1963 in Landau

Zernikel gratulierte natürlich auch. „Sie glauben gar nicht, wie selbstsicher der geworden ist, wie cool, mental sehr stark“, sagt Jochen Wetter über den 25-Jährigen, der gerade seine Hallenbestleistung auf 5,62 m geschraubt hat – und vor Karlsruhe noch einen PCR-Test machen musste. Ein Thema war vielleicht Lamin Krubally, der zweitbeste Landauer Springer. Er hat sich gerade von Lugenbühl getrennt. Vorher hatte er bei Wladimir Ryzih trainiert. Nun soll er wie Zernikel zweimal in der Woche bei Andrej Tiwontschik, dem Mann an der Seite von Raphael Holzdeppe, trainieren. Holzdeppe tritt heute ebenfalls in Karlsruhe an.

Wetter, ursprünglich aus dem Ruhrpott stammend, ist seit 1963 in der Südpfalzmetropole zu Hause und seitdem auch Mitglied im Turnverein 1861 im ASV Landau. 1966 machte er seine Ausbildung zum Fachübungsleiter „Leichtathletik“. 1967 verpflichtete er sich als Übungsleiter beim ASV. Später wurde dem ausgebildeten Kaufmann und examinierten Sportlehrer die A-Trainerlizenz verliehen. Von 1995 bis 1999 war er Bundestrainer im Frauenstabhochsprung. Wetter ist einer von wenigen lizenzierten deutschen Leichtathletik-Managern des Weltverbandes „International Association of Athletics Federations“. Von ihm betreute Sportlerinnen und Sportler sammelten mehr als 25 nationale Titel.

Immer junge Leute um sich

Fast drei Jahrzehnte war er beim Sportbund Pfalz und beim Landessportbund Rheinland-Pfalz tätig – schreibt die Stadt, die ihm 2012 ihre Ehrennadel verliehen hat.

Termine sammeln, mit anderen Managern in Kontakt bleiben, Prämien aushandeln für die Athleten, Unterkünfte besorgen, sie, wenn sie es wünschen, bei Wettkämpfen betreuen: So umschreibt Wetter seine Tätigkeit. Mit jungen Kaderathleten ist er oft in der neuen Halle des Landauer Vereins.

Zernikels nächste Auftritte: vielleicht am 5. Februar beim Istaf in Berlin („das überlegen wir noch“) und/oder am 7. Februar in Dortmund, bei der Hallen-DM (20./21. Februar). Zu den Athleten, die Wetter managt, gehört auch Konstantinos Filippidis. Der komme aus Griechenland nicht raus, sagt Wetter. Er erwartet ihn bei der Hallen-EM Anfang März in Polen, wenn sie stattfindet.

2017 hatte Wetter ein dreifaches Jubiläum: 50 Jahre verheiratet, 50 Jahre Übungsleiter, 50 Jahre RHEINPFALZ-Mitarbeiter. Aufzuhören, daran verschwendet er keinen Gedanken.