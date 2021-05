Seit fast sieben Jahrzehnten ist Peter Schlimmer (73) aus Offenbach dem südpfälzischen Fußball verbunden. Dafür hat der Südwestdeutsche Fußballverband ihm die Verbandsehrennadel in Silber verliehen.

Mit seinen sechs Brüdern wuchs Peter Schlimmer in Bad Bergzabern auf. Mit fünf spielte er in der Jugend der Spielvereinigung. 1966 wechselte er zum Nachbarn SV Dörrenbach – weil in der Kurstadt „viele Bundeswehrsoldaten aus höheren Klassen im Verein“ spielten: „Da hatten die Einheimischen wenig Chancen.“ Dort auf dem Sportfest lernte er im selben Jahr seine spätere Frau Ingrid kennen. 1970 heiratete das Paar.

Bereits mit 22 Jahren leitete Schlimmer als Schiedsrichter Spiele der 1. Amateurliga, der dritthöchsten Klasse des Landes. Von 1972 bis 1982 pfiff er Partien der Oberliga Südwest. Dazwischen, 1975, legte er bei Obmann Oskar Stöbener in Erlenbach bei Dahn die Schiedsrichterprüfung ab. Weil Schiedsriechermangel herrschte, durfte Schlimmer schon eher pfeifen.

Erboste Saarländer

In der Zweiten Bundesliga Süd fungierte er gemeinsam mit Walter Meyer (Impflingen) als Linienrichter, häufig an der Seite von Heinz Kettenbach. In dieser Liga spielten Traditionsvereine wie der 1. FC Nürnberg, der FC Augsburg, SV Chio Waldhof und die Spielvereinigung Fürth. Ein Spiel in der Saison 1977/78 wird Schlimmer nicht vergessen: Der 1. FC Nürnberg und der FC 08 Homburg lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz, für das direkte Treffen war das südpfälzische Trio eingeteilt. Im Städtischen Stadion gewann der FCN vor 35.000 Zuschauern mit 2:0. Fans der Saarländer waren erbost, die Unparteiischen wurden von der Polizei bis zur Autobahn geleitet.

Karl Riegg als Vorbild

Als Vorbild diente Schlimmer, der in der Zweiten Bundesliga auch dem Jockgrimer Konrad Ochsenreiter assistierte, der Augsburger Fifa-Referee Karl Riegg. „Von ihm habe ich gelernt, mit den Spielern immer Blickkontakt zu halten und sich nicht auf Diskussionen einzulassen“, sagt er. An freien Wochenenden lief er für den SV Dörrenbach im defensiven Mittelfeld auf.

Mehrere Bandscheibenvorfälle beendeten seine Karriere. Beim SVD führte er mehrere Jahre die Alten Herren und war Jugendleiter, bei der Schirivereinigung war er Lehrwart.

Nordic-Walking-Abteilung

Im Jahr 2000 rief er mit Rolf Wendemuth beim TV Bad Bergzabern die Nordic-Walking-Abteilung ins Leben, er ist heute noch Abteilungsleiter. Im Walkingmodus hat er den Marathon in Hamburg und den Rennsteiglauf im Thüringer Wald absolviert.

Ein früheres Hobby war das alpine Wandern. Ein spätes Hobby waren Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff. Eine weitere Passion ist die Landschaftsfotografie. Vor drei Jahren ist er mit seiner Frau von Dörrenbach nach Offenbach gezogen, dort wohnt die Tochter mit dem Enkelkind.

Seit 2006 gehört Schlimmer dem Kreisjugendausschuss an. Er ist für die E-Junioren zuständig, erstellt die Spielpläne. Er hatte im elterlichen Betrieb Gipser gelernt, doch er ging zur Bundespost. Die Ehrung nahm sein Neffe Karl Schlimmer, der Kreisvorsitzende aus Klingenmünster, vor.