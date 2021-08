Ein Glücksgriff sei sie, sagt Eyub Erden, der Frauenhandball-Trainer beim TSV Kandel, über seinen jüngsten Neuzugang. Die 19-jährige Lea Stoffel aus Berghausen ist selbstbewusst, offen und spielt „dänisch“. In Dänemark hat die frühere Rheinland-Pfalz- und Baden-Auswahl-Spielerin ihr internationales Abitur abgelegt.

Lea Stoffel hat den Kurzabstecher nach Dänemark schon wieder hinter sich. Ins Land, wo sie in drei Jahren viele Freunde gewonnen und einen internationalen Schulabschluss abgelegt hat. Gerade fährt die 19-Jährige in geheimer Abholmission von Berghausen nach Speyer zur Oma. Ihre Mutter hat an diesem Freitag Geburtstag und liebt den Frankfurter Kranz, wie Oma ihn backt. Am Abend ist Handballtraining beim TSV Kandel. Jedenfalls kam noch keine Nachricht von Trainer Eyub Erden, dass es ausfällt. Über die wiederholte Absage des Heimspiels gegen die TSG Friesenheim hatte er seine Spielerinnen am Donnerstag prompt informiert.

Bei Schul-WM in Katar

Erden kann froh sein, dass Stoffel sich für Handball-Oberliga in Kandel entschieden hat. Bis 2014 war sie beim TuS Heiligenstein und schaffte es in die Rheinland-Pfalz-Auswahl. Sie erhielt eine Einladung an den DHB-Stützpunkt und spielte nach ihrem Wechsel ins Badische auch in der Badenauswahl. Im Februar 2018 war sie bei der Schul-WM in Katar. Ihre Schule vertrat Dänemark, das Goethe-Gymnasium Dortmund vertrat als Bundessieger von „Jugend trainiert“ Deutschland. Im Halbfinale verlor Dänemark gegen Ungarn, das im Endspiel Deutschland besiegte.

Um länger in Kandel zu bleiben, muss es Stoffel auf Dauer gefallen. Von Heiligenstein wechselte sie zur TSG Ketsch – und blieb eine Saison, die mit dem Gewinn der badischen C-Jugend-Meisterschaft endete. Trainer und andere Umstände, es hat für sie nicht mehr gepasst. Sie ging zum TV Brühl und spielte in der B-Jugend um die deutsche Meisterschaft. Brühl kam bis ins Viertelfinale. „Da hat sich herausgestellt, dass ich alles richtig gemacht habe“, sagt sie.

Fernweh

Warum 2017, nach einer langwierigen Verletzung hatte sie ihr Comeback gefeiert, nach Dänemark? Ihr Bruder war in den USA, sie wollte auch was sehen von der Welt. Ihm eiferte sie auch in einer anderen Gelegenheit nach: Schiedsrichter. Durch Zufall stießen Stoffels auf das Internat in Dänemark, auf dem in englischer Sprache unterrichtet wird. Das sei zur damaligen Zeit noch recht klein gewesen, erzählt die 19-Jährige. Anfänglich war sie eine von zwei Deutschen an der Schule, die in Sachen Sport mit Vereinen zusammenarbeitet. Damit war auch klar, wo sie Handball spielen wird: Ikast Håndbold. Sie spielte in der A-Jugend und im Drittligateam der Frauen. Eigentlich wollte sie ein Jahr bleiben. Aber ihr hat es so gut gefallen, dass sie in Dänemark ihren Schulabschluss machen wollte.

Orientierungsjahr

Vor ein paar Wochen hat sie ihr International Baccalaureate Diploma bekommen. Wie hat sie abgeschnitten? „Sehr gut.“ Mit dem internationalen Abitur möchte sie am liebsten was mit International Business studieren. Sie hat sich noch nicht festgelegt, gönnt sich ein Orientierungsjahr.

Die Dänen reagierten am 11. März auf die Corona-Pandemie. „Es wird hart und wird uns allen viel abverlangen“, sagte Regierungschefin Mette Frederiksen damals einer Zeitung. Alle Schulen wurden geschlossen. Stoffel und mit ihr rund 15 andere entschieden sich, im Internat zu bleiben, das in den vergangenen drei Jahren größer, internationaler geworden ist. Für sie war der Online-Unterricht keine große Umstellung. Sie beherrscht nun drei Sprachen und meint: „Da komme ich ganz gut durch die Welt.“

Fahrgemeinschaft

Fürs Training in Kandel bildet sie mit zwei Spielerinnen eine Fahrgemeinschaft: mit Mona Kuczaty, die aus Limburgerhof anfährt, und Rebecca Brecht. Sie fahren nach Germersheim, wo sie zu Trainer Erden umsteigen. Der schätzt an der Handballerin Stoffel, wie sie in Dänemark in der Abwehr gespielt hat: „Sie passt gut auf die Einser-Position, ist stark antizipativ.“ Sie ahnt, was der Gegner vorhat. Im Angriff individuell stark, brauche sie noch ein bisschen, um sich an Kandels Spiel zu gewöhnen. Sie habe sich schnell eingeführt, sei sehr offen und konzentriert, sagt Erden über seinen jüngsten Neuzugang: „Ein Glücksgriff für uns.“

Glückssache scheint es zu werden, wie es mit Handball weitergeht. Im Plan steht am 31. Oktober das Pfalzderby bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Wenn bis dahin nicht alles auf Corona-„Rot“ steht. Der pfälzische Verband hat gestern für seine Spielklassen beschlossen, den Spielbetrieb auszusetzen.