Spieler, dann Spielertrainer, Jugendtrainer, Vorstandsmitglied, Schiedsrichter. Günter Zapf lässt nichts aus. Bis heute bringt er sich bei vielen Veranstaltungen der Handballer des TV Wörth ein. Ohne den 68-Jährigen und seine Frau hätten sie in der Stadt am Rhein wohl nicht so groß werden können.

Er ist Handballer durch und durch. Seine Anfänge reichen ins Jahr 1961 zurück. 1990 wurde er als Jugendtrainer im Mädchenbereich aktiv, schließlich hatte er