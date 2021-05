Im März 2020 hat Frank Hepting sein Debüt im American Football gegeben. Seitdem ruht der Spielbetrieb. Wie kommt der 28-Jährige, der seine Leidenschaft zuvor nur emotional in Fernsehnächten zusammen mit seinem Vater ausleben konnte, damit klar?

American Football – für viele einfach nur Faszination auf dem Spielfeld. In den USA ist es eine der Sportarten überhaupt. In Deutschland boomt „das Ei“ mit etwa 400 Vereinen seit einiger Zeit. Viele finden „Rasenschach“ mega interessant. Frank Hepting aus Dörrenbach ist ein absoluter Fan schon seit Kindertagen. Infiziert hat ihn sein Vater. Der war 1993 Mitgründer der Landau Tigers gewesen. 1996 löste sich der Verein wieder auf.

Jedes Spiel, auch mitten in der Nacht, das übertragen wurde, hat er mit Vater und Bruder geschaut und mitgefiebert. Seit diesen Kindertagen ist Hepting ein Fan der Philadelphia Eagles. Eine Underdog-Mannschaft, die ihm gefällt. Obwohl der 28-Jährige diese Mannschaft noch nie live gesehen hat, schlägt sein Herz für sie.

Sein erstes Spiel

Die Lust, die Sportart auszuüben, war immer da. Doch in der Gegend gibt es keinen Verein dieser Art. Eher Fußball und Rugby in Arbeitsgemeinschaften in der Schule waren da angesagt. Die Leidenschaft konnte nicht ausgelebt werden. Schule, Ausbildung und später die Arbeit haben die Prioritäten verändert.

Bis vor etwas mehr als einem Jahr. Da kontaktierte er den Verein Pirmasenser Praetorius. Er absolvierte ein Schnuppertraining und wurde genommen. Im März 2020 stand er zum ersten Mal in der ersten Reihe als „Offense Lineman“, Beschützer des Quarterback, des Spielmachers.

Corona kommt dazwischen

„Das erste Mal spielen zu dürfen, war riesig. Ziemlich hart habe ich im Vorfeld dafür trainiert. Und es hat sich gelohnt. Ein Traum hat sich endlich erfüllt“, erzählt Hepting. Corona kam dazwischen. Gleich nach dem ersten Spiel schwand die Hoffnung auf mehr Einsätze. Kein Spiel mehr möglich, dafür Heimtraining. Sit-ups, Laufen, Fitness, vor allem Dehn- und Streckübungen und Ausdauer üben. „Aber ich habe zwei Hunde, Iron und Lotte, die müssen raus. Daran geht kein Weg vorbei. Auch gut für mich. Lauftraining ist morgens vor und abends nach der Arbeit im Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern angesagt“, sagt Hepting. „Mittlerweile dürfen die Spieler im sicheren Abstand voneinander auf dem Spielfeld wieder üben.“

Playbook für alle Spielzüge

Sie hoffen alle auf den Beginn der Oberliga-Runde im Herbst. Neben der körperlichen Fitness darf die mentale nicht fehlen. Hepting: „Wir haben ein Playbook, darin stehen alle Spielzüge, die wir ausüben. Dieses wird von Coach und Spielern stetig verfeinert. Strategien, Spielzüge oder Spielvariationen werden hier kreiert.“ Das Ziel im American Football ist es, einfach gesagt, das Ei in die Endzone des Gegners zu bringen und dort zu „versenken“. Also Touchdown.

Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber. Jeweils elf Spieler sehen sich in die Augen. In vier Vierteln zu je zwölf Minuten wird das Spiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland entschieden. Nach jedem Spielzug wird sich neuformiert. Circa 60 Spieler bilden eine ganze Mannschaft. Kämpfen, schauen, und ran an den Gegner. Down –Set – Hut. Was mit auf die Plätze, fertig, los umschrieben werden kann.

„Nur im Team kann man Leistung bringen“

Die Regeln einer Außenstehenden zu erklären, da verdreht Frank Hepting doch etwas die Augen: „Ist nicht so einfach. Du musst im Geschehen sein. Dich mit deinen Mitspielern absprechen, denn Einzelaktionen sind nicht möglich. Nur im Team kann man Leistung bringen.“

Präsident Mario Kapila von den Pirmasens Praetorians erzählt: „Frank Hepting ist letztes Jahr zu uns gekommen. Sein Enthusiasmus und seine Willensstärke überzeugen. Und er ist ehrgeizig, das zählt.“

Die Praetorians wurden 2015 gegründet und sind eine Abteilung des großen FK 03 Pirmasens. Zum ersten Spiel kamen fast 900 Zuschauer. In der Saison 2016 wurden die Pirmasenser Meister, seitdem spielen die in der Oberliga.

Regeln

Punkte können durch Touchdowns, Fieldgoals und Safeties erzielt werden. Bei einem Touchdown trägt die Offense den Ball in die gegnerische Endzone oder fängt diesen dort. Sie erhält sechs Punkte und die Möglichkeit, ein Fieldgoal zu erzielen. Dabei muss der Ball zwischen die beiden Torstangen geschossen werden. Ein Fieldgoal bringt drei Punkte. Gelingt es der Defense, den Spielzug der Offense in der eigenen Endzone zu beenden, erhält die Defense zwei Punkte.

Von der Homepage des Clubs