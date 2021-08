Fünf, sechs Jahre hat Finn Wissing als Fitnesstrainer gearbeitet. Mit 25 ließ er alles zurück, flog nach Neuseeland. Bis heute hat der 38-Jährige viele Erfahrungen mit sich und der Welt gemacht. Der Leinsweilerer scheint als Baumkletterer bei sich angekommen zu sein. In Thailand kam ihm die Idee, ein Workout-Buch zu schreiben.

Er hat sich ausprobiert. Vielleicht ausgetobt. Groß- und Außenhandelskaufmann ist nicht seins. Fitnesstrainer zu sein, wurde ihm langweilig. Finn Wissing flog nach Neuseeland. Er organisierte Mountainbiketouren in Südfrankreich. In Thailand dachte er erstmals darüber nach, ein Buch zu schreiben. Es war in der Zeit, als er sich selbstständig machte. „Baumarbeiten Wissing“ ist seine Firma. Sein Buch ist fertig: „The art of Workout“. Training mit dem eigenen Körpergewicht und einfachen Hilfsmitteln auf über 400 Seiten.

Gegenüber sitzt ein 38-jähriger Typ mit Oberärmen so dick wie Baumstämme. Nach der Arbeit, 40 Bäume sind für die Gemeinde Rohrbach zu beschneiden, war er gerade noch mit einem Freund auf dem Outdoorfitnessplatz in Offenbach. Eine halbe Stunde powern. Wissing hatte den „Spielplatz für Erwachsene“, der 2016 hinter der Feuerwehrwache eröffnet wurde, geplant. Mit Hangelleiter, Bauchbank, Parallelbarren, Reckstangen und Trainingstafeln mit QR-Codes, mit denen sich mit dem Smartphone Anleitungen lesen lassen. Die Arbeit in Rohrbach fordert ihn wenig. Über 40 Meter hohe Bäume fordern ihn viel mehr heraus. Oder Hilfsaktionen für den Gleitschirmfliegerverein Duddefliecher.

Kaufmann und Mountainbike

Der „Ur-Leinsweilerer“ ging in Landau in die Realschule. „Fürs Abi hat’s nicht gereicht, da war ich zu nervös“, sagt der Vater der vier Jahre alten Faya gleich hinterher. Inspiriert von einem Bike-Magazin, fuhr er Mountainbike-Rennen und war, wie er sagt, bei den Wasgau-Bikern mit 14 Rheinland-Pfalz-Meister. Nach der Schule, mit 17, begann er im Becker-Baustoffhandel in Annweiler die Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Was man so macht, wenn man noch nicht weiß, was man will. Morgens hin, abends zurück. 40-Stunden-Woche. Er hat sich gequält. Ihm habe Zeit für den kreativen Ausdruck gefehlt, sagt er. Kreativer Ausdruck? „Das zu machen, wozu du Lust hast.“

Er trainierte in der Alten Fabrik in Landau. Und bekam das Angebot, dort zu arbeiten und sich zum Fitnesstrainer ausbilden zu lassen. Eine Schulung in Modulen: Rückenschule; Entspannung; Yoga-Basics. Sport zu machen, war schon immer sein Ding. Da war er ehrgeizig. Mit neun Jahren habe er sich schon Trainingspläne geschrieben, erzählt Wissing: fünfmal mit dem Mountainbike den Rundkurs in Leinsweiler fahren!

Wohnung und Auto verkauft

Fünf, sechs Jahre hat er als Fitnesstrainer gearbeitet. Manche Leute sagen, sie sind zu dick. Andere sagen, sie sind zu faul. Mit 25 hatte er keine Lust mehr darauf, „Leuten zu erklären, was sie vermeintlich glücklicher macht“. Er verkaufte seine kleine Eigentumswohnung und den Opel Astra, den ihm seine Mutter aufgeschwatzt haben soll. Den VW T3 Doka, den er vorher hatte, fand er cooler. Mit dem Geld flog er nach Neuseeland. Ankunft in Christchurch. Auf dem größten Flughafen der Südinsel. „Ich fand das Land schön“, sagt Wissing, weshalb es die Insel im südlichen Pazifik sein sollte. Berge, Strände, Wälder, Schafe. Er kaufte sich einen Ford Sierra, „der so viel Öl wie Benzin verbraucht hat“. Er fing an, draußen effizient zu trainieren. Mit professionellen Workout-Übungen, die er modifizierte. Komplett ans Limit zu gehen, das reizt ihn. Er umschreibt es so: „Wenn ich die Zeit hätte, würde ich um die Welt reisen. So reicht eine Stunde, um sich zu verausgaben.“

Wissing blieb ein halbes Jahr. Zurück aus Neuseeland, arbeitete er im Northern Lights in Landau, ein Trekking- und Outdoorladen. Hier knüpfte er Kontakt mit einem Reiseveranstalter, der in Frankreich Mountainbiketouren anbot. Ein Dreivierteljahr machte er das. Schnupperbiken an der Ardèche für Gruppen von zehn bis 20 Leuten.

Seit zehn Jahren selbstständig

Über Umwege kam er zum Baumklettern: „Ich hatte im Hinterkopf, dass ich in Neuseeland erstmals eine Motorsäge in der Hand hatte.“ Bei Baumpflege Osterheld half er aus. Und begann die Ausbildung zum Baumkletterer/Baumpfleger. Das ist kein offizieller Ausbildungsberuf. Aber es gibt Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. „Bis das Handwerk in dich einfließt, brauchst du vier Jahre“, schätzt Wissing. Eine Voraussetzung: körperlich fit sein.

Vor zehn, elf Jahren machte er sich selbstständig. Jetzt konkurriert er mit Joachim Osterheld? „Wir haben keinen Stress“, sagt Wissing. Sein Ding: Spezialaufträge. Wie der an die 50 Meter hohe Mammutbaum im Park der Privatklinik in Gleisweiler. Totholz entfernen. „Riesig. Du kommst dir vor, als wärst du in einer Stadt unterwegs.“ Eine hohe Douglasie ist demnächst dran.

Tagesgeschäft und Spezialfälle

Manchmal habe er ein flaues Gefühl, räumt Wissing ein. Die Arbeit in der Höhe zwischen Ästen, die unter Spannung stehen, mit schwerem Gerät in den Händen, ist gefährlich. Der 38-Jährige hat immer Respekt. „Wenn du pure Angst hast, ist es eigentlich schon zu spät.“ Hat er mal einen Auftrag abgelehnt? Ja. „Da war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Baum mit uns umfällt.“ Die Baumfällmaschine musste kommen.

Baumrückschnitt, Fällungen, Wurzelstockentfernungen und die Entsorgung von Schnittgut sind Tagesgeschäft. Auf die Idee, ein Fitness-Buch zu schreiben, kam Wissing in Thailand. Am Strandhaus auf Ko Lipe machte er sein Workout. Er überlegte: „Du musst etwas Kreatives machen. Das ist alles so fad. Mach doch ein Buch.“ Er hielt inne, weil Mark Lauren 2010 „Fit ohne Geräte“ veröffentlichte. „Der Spiegel“ und „Stern“ berichteten später über den ehemaligen Militärausbilder. Wissing schaute sich den Bestseller an: „Oh, das ist ja grottig. Mein Buch muss 100-mal schöner sein.“

Also machte er weiter. Bei einem Trip nach Südamerika besuchte er einen Schamanen, einen Mittler zwischen den Welten. Wissing spricht von einer „interessanten Erfahrung“. Die sich in seinem Buch niedergeschlagen habe.

Zur Sache: Das Buch

424 Seiten dick ist das Workout-Buch von Finn Wissing. Format: 240 x 190 Millimeter. Schlaffsack oder Superhero?, fragt der Autor. Er stellt die Muskulatur vor, erzählt Geschichten, baut einen Superhelden auf. Wer Frieden in sich findet, ist gemacht für eine bessere Welt, meint Wissing. Der Weg dahin ist Training mit einfachen Mittel, wie sie in Parkanlagen, auf Spielplätzen und in den eigenen vier Wänden zu finden sind. Der Weg dahin kostet nichts, setzt aber Disziplin und Willensstärke voraus.

Dann legt Wissing los – mit den „fantastischen 6“. Nach dem Aufwärmen stellt er mit Mitstreitern den Klimmzug, die Handstand-Schulterpresse, Rudern, Dips, die einbeinige Kniebeuge, das Beinheben vor. Reich bebildert sind die Übungen ohne und mit Hilfsmitteln. Der Schwierigkeitsgrad nimmt zu. Zwölf Wiederholungen bei den Dips sind ein Satz.

Dem Dehnen und der Meditation gibt der Autor viel Platz. Die nächsten Übungen, die kombinierbar sind, beanspruchen verschiedene Muskelgruppen. Rücken, Brust, Schultern, Beine, Trizeps, Bizeps, Bauch. Wieder mit und ohne Hilfsmittel, allein oder mit Partner.

Wissing beschreibt die Vorgehensweise detailliert und bebildert sie großzügig. Er rät, sich nicht ablenken zu lassen. Übungen für den Bauch sind der Bauchstrecker, Crunches (leicht, mittel, schwer), Seitstütz. Sie alle ersetzen den „Gymbrainwashmuscleeasyuse“ mit Smartphonehalterung, eine gedachte Universalmaschine, die einem viel vormacht, das Denken abnimmt, aber bezahlt werden will. Im letzten Abschnitt stellt Wissing Trainingspläne auf. Er will das Buch (ISBN: 978-3-00-060052-4) im Februar mit Amazon vertreiben. Preis: 48 Euro.