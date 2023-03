Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Detlef John ist seit 1. Januar Landauer. In der DDR und später in Baden-Württemberg hatte er als Ringer auf sich aufmerksam gemacht. Fünf Weltmeistertitel reichen dem 54-Jährigen nicht. Einen will er noch. Von Ärger in der Grundschule, politischen Stolpersteinen und einem skurrilen WM-Finale.

Was macht man mit dem Kind, das nicht brav ist? Man schickt es zum Ringen. Das dachten sich die Grundschullehrer von Detlef John. Der im ostdeutschen Lübbenau aufgewachsene 54-Jährige