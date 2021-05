Nach einer „Corona-Saison“ möchte er seine Fußballkarriere nicht beenden. Fast 40, trifft Mario Lutz beim TSV Venningen/Fischlingen immer noch. Bei der SV Edenkoben hatte er Hans-Peter Briegel kennengelernt.

Alter schützt vor Toren nicht: Stürmer Mario Lutz, er wird in diesem Jahr 40 Jahre alt, trägt sich regelmäßig in die Torschützenliste des TSV Venningen/Fischlingen ein. Er trug mit 47 Toren in zwei Spielzeiten maßgeblich zu zwei Aufstiegen bei. In den sechs Partien dieser Spielzeit erzielte er drei Treffer in der B-Klasse Südpfalz.

Lutz wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern im Alter von drei, zwölf und 18 Jahren in Edenkoben in einer Doppelhaushälfte. Als gelernter Maurer arbeitet er bei der Baufirma Marco Schreieck in St. Martin. Nach dem Zivildienst holte er das Fachabitur nach, wollte zunächst Sozialpädagogik studieren. Doch dann merkte er, wie sehr ihm seine Arbeit auf dem Bau fehlte. Er kehrte zurück. Die Firma baut überwiegend Einfamilienhäuser im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern. Lutz hat als Vorarbeiter einen Trupp von vier bis fünf Arbeitern unter sich. Er teilt die Mitarbeiter ein, überwacht die Arbeiten und trägt die Verantwortung, dass diese fachgerecht ausgeführt werden. Er möchte noch die Zusatzqualifikation als Polier erwerben.

Zur Blütezeit in Edenkoben

Mit fünf Jahren fing Lutz bei seinem Heimatverein TSV Venningen/Fischlingen mit Fußball an. Mit acht Jahren kam er zur SG Edesheim und mit 14 Jahren zur SV Edenkoben. Dort wurde er dreimal Meister. Christopher Pauli und Leonhard Gospodarczyk, der aktuelle stellvertretende Schiedsrichterobmann des Südpfalz-Kreises, waren die Trainer.

Es war die sportliche Blütezeit in Edenkoben. Die erste Mannschaft wurde von Hans-Peter Briegel trainiert. Lutz hat ihn als sympathischen und bodenständigen Menschen in Erinnerung. Einen Spruch des einstigen Nationalspielers hat er bis heute nicht vergessen: „Ehr Buwe, trainieren fleißich, dann kinnen ehr ach mol so hoch spiele.“

Meistersaison in Roschbach

Lutz kehrte 1999 zu seinem Heimatverein zurück, der in der C-Klasse Speyer spielte. Zur Spielzeit 2005/2006 ging er zum SV Roschbach, der zu dieser Zeit in der Kreisliga Südliche Weinstraße (heutige B-Klasse) zu Hause war. Dessen Trainer war Gerolf Preiß. In seiner ersten Saison beim SV Roschbach lag die Mannschaft beim SV Blau-Weiß Vorderweidenthal mit 1:3 zurück. In der 70. Minute wurde Lutz eingewechselt und drehte die Partie mit einem lupenreinen Hattrick zum 4:3.

Der SVR lieferte sich einen Dreikampf um den Titel mit dem SV Birkenhördt und dem FV Viktoria Kapsweyer, der fast die ganze Saison an der Spitze stand. Am 21. Mai 2006 kam es in Kapsweyer vor 800 Zuschauern zum Showdown. Die Preiß-Elf hatte einen Punkt Rückstand. Lutz gewann mit den Roschbachern die Partie mit 5:2. Sie stiegen als Meister in die Bezirksklasse Süd (heute A-Klasse) auf. Mitspieler waren Kai Gündel, Michael Argus und Bastian Herbst.

Vom besten Kumpel „bearbeitet“

Lutz, der in jener Saison 24 Tore erzielte, nennt Preiß einen „überragenden Menschen“. Mit dessen Nachfolger Gerhard Pabst kam er nicht immer klar. In der Winterpause 2009/2010 kehrte er nach Venningen zurück. Maßgeblich bearbeitet hatte ihn sein bester Kumpel Rico Trauth. Der heutige Vereinspräsident war sein Trauzeuge. Seitdem spielt Lutz bei den Rot-Weißen: „Ein Wechsel war nie mehr Thema für mich. Wir haben hier eine tolle Kameradschaft, und alles läuft ohne Kohle ab.“

Im Frühjahr 2012 feierte Lutz den schönsten Erfolg seiner Laufbahn, der TSV stieg als Meister der 1. Kreisklasse Mitte (heute C-Klasse) in die Kreisliga (heute B-Klasse) auf. Er steuerte 23 Tore bei. „Es war einfach toll, mit den Kumpel und dem Heimatverein diesen Erfolg zu feiern“, sagt er.

Zweite Liebe 1. FCK

Der Maurer wollte immer wieder mal altersbedingt kürzertreten. Doch Trainer Mathias Basler konnte ihn stets überzeugen, als Vorbild für die jungen Spieler noch ein Jahr dranzuhängen. Basler sei menschlich und fachlich der beste Trainer, den er je gehabt habe, betont Lutz. Nach einer „Corona-Saison“ möchte er seine Laufbahn nicht beenden.

Seine zweite Liebe gilt dem 1. FC Kaiserslautern. Seit 1995 hat er eine Dauerkarte. Lutz hat viele Auswärtsspiele der Roten Teufel hinter sich.