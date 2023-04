Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sportstypen: Der Landauer Lorenz Herrmann hat die ersten neun Monate an der Universität von Idaho hinter sich. Im Städtchen Moscow ist das Wetter so wie bei uns. Von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr ist Training in der Halle, im Stadion oder im Kraftraum. 25 Frauen und Männer sind in seiner Läufergruppe. Nun hat der 20-Jährige die U23-DM vor sich.

Ein Gespräch über Bande: „Nach wie vor läuft Lorenz immer am Ende des Feldes. Hier war es wohl auch der Respekt vor den Leistungen der Konkurrenz“, schreibt Sportfotografin