Nicolai Bastian kegelt seit 2015 beim KSV Kuhardt. Er übernimmt Aufgaben im Verein und ist politisch engagiert. Obendrein hütet der 32-Jährige das Fußballtor eines Pforzheimer Kreisligisten. Wie organisiert er seinen Alltag?

Kegeln in Corona-Zeiten? In Kuhardt geht gerade gar nichts, die Rheinberghalle ist zu. Nicolai Bastian kann mal verschnaufen. „Jetzt quält er sich nicht mehr über die B10, sondern über die Rheinbrücke“, sagt Philipp Braun über seinen ehemaligen Teamkollegen, „er ist zu weit gefahren.“

„Mein Weg hätte eigentlich Richtung Frankfurt gehen sollen, dann kam die Freundin dazwischen“, erklärt der Rimschweilerer Bastian den Ortswechsel nach Pforzheim, wo er auch einen Job gefunden hat.

Mit den Eltern auf der Bahn

Seit 2015 kegelt Bastian in Kuhardt. Den Plan, im Dezember eventuell Nachholspiele auszutragen oder sich einen Puffer für weitere Ausfälle zu verschaffen, ehe die Spielrunde im Januar fortgesetzt wird, sieht er skeptisch. Das Gefühl fürs Kegeln sei ja weg. Und es dauere, bis die Mannschaften sich wieder daran gewöhnten. Ein Fußballer könne nach einer längeren Pause ja auch nicht sofort um die Meisterschaft spielen.

Im Zweibrücker Stadtteil Rimschweiler geboren, kam Bastian bereits als Kind mit dem Kegelsport in Verbindung. „Meine Mutter und mein Vater sind auch leidenschaftliche Kegler. Mit sechs Jahren wurde ich Mitglied im Verein und war fortan Jugendspieler“, erzählt er. Bei der SG Zweibrücken gelang ihm später der Schritt in die 2. Bundesliga. Über die Stationen Pirmasens, Kaiserslautern und wieder Rimschweiler kam er mit 26 Jahren zum KSV Kuhardt.

50 Streckenkilometer gespart

„Durch den Umzug nach Pforzheim pendele ich nach Kuhardt nur noch knapp 50 Streckenkilometer, davor waren es knapp 100“, erzählt Bastian, der in Rimschweiler auch schon gekickt hatte. Als Verteidiger und Torhüter. „Im zunehmenden Alter ist Torhüter das Richtige“, sagt er amüsiert.

In Pforzheim ist er kaufmännischer Sachangestellter bei der Firma Karcher. Sein neuer Fußballverein ist der FC Dietlingen in der Kreisliga Pforzheim. Er vergleicht die Spielklasse mit der Bezirksliga Vorderpfalz. Politisch will er in Pforzheim auch noch Fuß fassen: „In Rimschweiler war ich zehn Jahre lang im Gemeinderat und Ortsvorsitzender der SPD. In der neuen Heimat Pforzheim möchte ich als SPD-Mitglied erst mal ankommen und politisch interessierte Menschen kennenlernen.“

FCK- und Schalke-Fan

Sein Fußballherz schlägt zum einen für den 1. FC Kaiserslautern. Und zum anderen für Schalke 04 – ausgelöst durch den Uefa-Cup-Sieg 1997, der den Club zum „Eurofighter“ machte. Er besitze den Spaß und die Fähigkeit, sich für etwas zu interessieren und zwischen Menschen zu vermitteln, sagt Bastian über sich. In der Gemeinschaft auf ein Ziel hinzuarbeiten, sei etwas Tolles. „Dies geling mir nur, da ich meinen Alltag gut strukturiere.“

Im DCU-Landesverband Rheinhessen-Pfalz war Bastian von 2013 bis 2017 Vorsitzender. Der Verfechter einer Wiedervereinigung der Deutschen Classic-Kegler Union und des Deutschen Classic-Keglerbundes „so schnell wie möglich“ trat im Oktober 2017 zurück, weil ihm Strömungen, diese Vereinigung zu verhindern, zu schaffen machten. Er spürte, dass die Leistung des Spielers Bastian Schaden nehmen würde.

Mit sozialen Medien vertraut

Seit 2015 im Verein, konnte er in seiner ersten Saison mit den Keglern vom Rheinberg den Aufstieg in die DCU-Bundesliga feiern. Er schloss sich den Kuhardtern an, weil er ein großes sportliches und infrastrukturelles Potenzial erkannte: „Mir war von Anfang an klar, dass ich den Verein mitentwickeln möchte.“ Er wurde der Kopf der Presse- und Kreativabteilung. Er erstellt Bild- und Videomaterial für den Youtube-Kanal, betreut die Vereinshomepage und bringt den Verein in den sozialen Medien unter: „Wir leben im 21. Jahrhundert.“ Da sei es unverzichtbar, sich breit aufzustellen und die sozialen Medien zu nutzen, meint der KSV-Sportwart.

Eine Annäherung an den DKBC war die Meldung einer Kuhardter Regionalliga-Mannschaft. Bastian („Wie sieht der Kegelsport in zehn, 20 Jahren aus?“) geht es einfach darum, alle Möglichkeiten zu nutzen.

In der DCU war er als Bundesjugendwart für die Betreuung des Nachwuchses zuständig. Sein Ziel war es immer gewesen, die zwei Verbände wieder zu vereinen. Im 200-Wurf-System der DCU, untergliedert in vier Durchgänge mit je 25 Würfen auf die Vollen und 25 Würfen Abräumen, steht seine Bestleistung bei 1042 Kegeln.

Die Systeme und ihre Unterschiede

Im 200-Wurf-System werden die Punkte der Spieler addiert zum Mannschaftsergebnis. Im 120-Wurf-System des DKBC tritt ebenfalls ein Spieler auf vier Bahnen gegen einen anderen Spieler an. Pro gewonnener Bahn gibt es einen Satzpunkt. Der Spieler mit den meisten Satzpunkten holt den Mannschaftspunkt. Insgesamt werden sechs Mannschaftspunkte und zwei Punkte für das bessere Teamergebnis vergeben.

Mit großem Ehrgeiz und absolutem Siegeswillen betritt Bastian die Kegelbahn. Die Vorbereitung beginnt am Freitagabend. Der Teamplayer geht entweder ins Fußballtraining zum Anschwitzen oder pusht sich mit Sportfilmen auf der Couch.

„Helfende Hände werden immer gebraucht, und was gibt es Schöneres, als im Team erfolgreich zu arbeiten?“, sagt Bastian. Der KSV Kuhardt sei der Verein, den er gesucht habe.