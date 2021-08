Anika Schmitt bereitet sich gerade auf den 2. Deutschen Jugendcup vor. Die 14-jährige Freckenfelderin möchte zu den besten Sportlern im Bouldern aufsteigen. Überraschend hatte sie die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der B-Jugend gewonnen. Alles begann mit einer Geburtstagsfeier in einer Kletterhalle.

Bouldern ist das Klettern ohne Seil und Gurt an Felswänden oder künstlichen Kletterwänden bis zu einer Höhe, aus der noch ohne großes Verletzungsrisiko zum Boden abgesprungen werden kann. Eine, die das besonders gut kann, ist Anika Schmitt aus Freckenfeld.

Am 11. April gewann die 14-Jährige in Kaiserslautern die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der B-Juniorinnen. In vier Touren war eine kurze und markierte Kletterroute mit möglichst wenigen Versuchen zu nehmen. Sie galt als Überraschungssiegerin. Ihre beste Platzierung bis dahin war ein achter Platz bei den Offenen Hessenmeisterschaften im Februar 2019 in Frankfurt gewesen.

Selbst erstaunt

„Ich habe mich riesig gefreut und war selbst ein wenig erstaunt“, sagt Schmitt. Der Abstand zu ihrer zweitplatzierten Teamkollegin Hannah Hartenbach (Koblenz) war auch nicht allzu groß.

Der Erfolg ist kein Zufall, er ist das Ergebnis harter Arbeit. Anika Schmitt trainiert zwei- bis dreimal pro Woche in Kletterhallen der Umgebung oder am Landesstützpunkt Frankenthal. Sie ist im Landeskader Rheinland-Pfalz.

Ihr Programm am vergangenen Wochenende: Training in Frankenthal, dann in Saarlouis. Am Mittwoch ist noch ein Kadertraining angesetzt. Vorbereitung auf den 2. Deutschen Jugendcup am 8./9. Mai in Darmstadt.

Training jeden Tag

Zu Hause macht die 1,53 Meter große und 43 Kilogramm leichte Sportlerin jeden Tag nach einem festen Plan Übungen für Kraft, Dehnung und Stabilisation. Ihr Vater hat einen Raum ausgebaut mit einer 2,40 Meter mal 3,60 Meter Kletterwand und, wie er sagt, „anderen Foltergeräten“.

Einen zusätzlichen Motivationsschub brachte ihr die Einstellung von Monika Retschy als hauptamtliche Landestrainerin. Retschy gehörte zeitweise zu den zehn besten Boulderinnen der Welt. „Man hat sofort gemerkt, dass sie viel Erfahrung mitbringt. Sie bringt mich mit ihrem großen Wissen definitiv weiter“, meint Schmitt. Sie beschränkt sich nicht nur aufs klassische Bouldern. Sie übt auch die beiden anderen Varianten des Sportkletterns aus: Beim Speed geht es darum, in möglichst kurzer Zeit eine vorgegebene Route zu klettern. Beim Lead, Klettern mit Seil, das auch als Vorstiegs- oder Schwierigkeitsklettern bezeichnet wird, versucht sie, in einer vorgegebenen Zeit höher als die Konkurrenz zu klettern.

Mit Spaßwettkämpfen fängt es an

Speed und Lead sind die Disziplinen in Darmstadt. Sie möchte unter die besten Zehn kommen. Die Konkurrenz ist groß, allein aus Bayern kommen 13 Konkurrentinnen. Beim 1. Jugendcup im März in Nürnberg war Schmitt 30.

Zum Sportklettern kam sie durch ihren 18-jährigen Bruder Luca. Er war als Kind zu einem Geburtstag in die Kletterhalle eingeladen. Er war begeistert und feierte seinen eigenen Geburtstag dann ebenfalls dort. Seine Schwester nahm zunächst an Spaßwettkämpfen teil. Sie sagt: „Es war einfach generell cool, sich in der Höhe bewegen zu können.“ Schnell wurde Wolfgang Urbany vom Deutschen Alpenverein Landau auf sie aufmerksam und nahm sie in seine Wettkampfgruppe auf.

Familiensache

Ihre Eltern teilen die Leidenschaft. Vater Peter fährt sie mit dem VW-Bus zum Training und zu den Wettkämpfen. Er ist selbst begeisterter Kletterer. Touren im Dahner Felsenland sind oft an der Reihe, die Familie übt den Sport auch im Urlaub aus. Im Elsass, auf Korsika oder in der Schweiz. In besonders guter Erinnerung hat die Familie Fontainebleau, der Ort südlich von Paris gilt als Wiege des Boulderns.

Vegetarierin Anika Schmitt besucht die achte Klasse des Europagymnasiums in Wörth. Ihre Lieblingsfächer sind Deutsch und Mathematik. Sie möchte das Abitur machen. Sie kann sich vorstellen, später etwas mit Pferden zu machen. Sie sind ihre zweite große Leidenschaft. Sie hat eine Reitbeteiligung und geht in ihrer freien Zeit ins Freckenfelder Islandgestüt zum Ausreiten.