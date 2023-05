Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christian Engel, Jahrgang 1981, ist der erfolgreichste Torjäger des VfL Hainfeld in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Er erzielte in über 600 Spielen rund 400 Tore für seinen Verein. Beim TC Schwarz-Weiß Landau spielt er Tennis. Seinen Lebensmittelpunkt hat er in den Landauer Stadtteil Arzheim verlegt, den Heimatort seiner Frau.

Mit sechs Jahren begann Engel in der F-Jugend mit Gleichaltrigen aus Edesheim und Roschbach. In der C-Jugend wechselte er zum ASV Landau. Sein Trainer hieß Dietmar Bittner – und hat