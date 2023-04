Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Phosphorbombe in Germersheim. Derartige Nachrichten schrecken Mike Schönlaub auf. Der 37-Jährige ist an drei Fronten aktiv. Der Verwaltungsfachwirt wird an bis zu zwei Tagen in der Woche freigestellt für das Ehrenamt Kreisfeuerwehrinspekteur. Und hat sein Hobby wiederentdeckt: Fußball-Torhüter.

Im Hauptberuf ist der in Kandel wohnende Mike Schönlaub Fachbereichsleiter für Bürgerdienste bei der Verbandsgemeinde Kandel. Für ein anderes Amt lässt er im Notfall