Mit großem Übergewicht fing Matthias Winde zu laufen an. Der Nordpfälzer, seit einem Jahr in Kandel, steigerte sein Pensum und entdeckte vor acht Jahren Trailrunning für sich. Sein nächstes Projekt ist das Pfalzfiasko in Wachenheim. Er organisiert die Laufveranstaltung.

Matthias Winde bekam einen Schreck, als er das zu sehen bekam: „An Silvester hat jemand ein ziemlich unvorteilhaftes Foto gemacht. Mein Seitenprofil sah nicht so gut aus“, erzählt