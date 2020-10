Den Frankfurt-Marathon gibt es heuer nur virtuell. Um die eigene Motivation zu pushen, möchte Sabrina Reiß aus Philippsburg in heimatlichen Gefilden 50 Kilometer laufen – als Sponsoren- und Spendenlauf.

Die 30-Jährige denkt an den kleinen Noel, der schwer an Epilepsie erkrankt ist, dem ein Warnhund helfen kann, und an Adessa, dem Pflegedienst, der schwer erkrankten Kindern und Erwachsenen einen Raum zur Entspannung bieten möchte. Zehnmal will sie am 17. Oktober an der Grillhütte in der Molzau eine abgesteckte Fünf-Kilometer-Runde am Stück laufen – zwischen 9 und 13.30 Uhr. Sie freut sich auf Anfeuerung vor Ort, an dem ein Spendenkässchen bereitsteht. Für alle Laufbegeisterte wird es um 13 Uhr eine geführte Laufrunde im lockeren Tempo geben.

Erste Deutsche in Istanbul

2014, mit 24 Jahren, hatte Sabrina Reiß sich entschieden, in die Fußstapfen ihrer Läuferfamilie zu treten. 20 Kilo abzunehmen, waren der erste Schritt. Tipps bekam sie vom Lauftreff Philippsburg. Inzwischen lief sie unzählige Kurz- und Mittelstrecken- Wettbewerbe, etliche Halbmarathons und an die zehn Marathons. Stolz erzählt sie vom Jungfrauen-Marathon in der Schweiz, Läufen in Hamburg, Karlsruhe und der Bestzeit von 3:39 Stunden beim Wettbewerb in Mainz. Einmalig in ihrem Verein ist auch die Teilnahme und die Platzierung beim Marathon in Istanbul: erste Deutsche.

Palliativ-Care-Fachkraft

Noch vor der Corona-Pause ist sie im Januar 2020 den Ultramarathon des RLT Rodgau über 50 Kilometer in 4:27 Stunden gelaufen. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin hat sie sich zur Palliativ-Care-Fachkraft weitergebildet und ist im Diakonissenkrankenhaus Speyer in der Inneren Medizin tätig.

Langjährige Sponsoren unterstützen sie am nächsten Samstag. Vereinskollegen werden sie stückweise laufend begleiten. Da es sich um eine private Aktion in öffentlichem Raum handelt, sind die geltenden Corona- Hygieneverordnungen von Mitläufern und Besuchern einzuhalten. Das Wetter spielt keine Rolle, denn Reiß’ Motto ist eh und je: „Aufgeben ist keine Option.“ Bürgermeister Stefan Martus habe das Event abgesegnet.