Beim Ski-Club Trifels ist nicht viel los. Grund dafür ist allein das Coronavirus. Der Verein um Vorstand Tino Schwarz ist nämlich auch im Sommer aktiv. Warum stellt ihn die kommende Wintersaison schon jetzt vor Herausforderungen, und wie kommt er mit dem Home-Office zurecht?

Schuhe an, rein in den Ski, klack. Der Moment, wenn Tino Schwarz sich in Bewegung setzt, der Kopf frei wird und die Ski über den kristallinen Schnee gleiten, ist für ihn unvergleichlich. Momentan