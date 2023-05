Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußballtrainer Thomas Wünstel verlässt die Südpfalz und schlägt seine Zelte am 1. August in der Hauptstadt auf. Der FV Neuburg war die zumindest vorerst letzte Station des 46-Jährigen. Was treibt ihn um?

Frank Wallenwein wird beim FV Neuburg Nachfolger von Trainer Thomas Wünstel. Dessen Ausscheiden steht schon lange fest. Der Weggang des 46-Jährigen hat berufliche Gründe.