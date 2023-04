Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er nennt Dietmar Bittner und Paul Breitner fast in einem Gedanken. Mit dem einen spielte er in Landau, gegen den anderen spielte er in seiner Zeit beim SV Sandhausen im DFB-Pokal. Der Heuchelheimer August Faltermann bereut keinen Schritt seiner Fußball-Karriere.

Er hat eine Webcam auf den Heuchelheimer Kirchturm gerichtet, damit er auch im Urlaub sieht, ob in seinem Heimatort noch alles beim Alten ist. Seine erfolgreichste fußballerische Zeit hat August Faltermann