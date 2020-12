Else Buckel ist die erste Frau in Landau, die zum 50. Mal das Sportabzeichen abgelegt hat. Damit hat die 86-Jährige Landauer Sportgeschichte geschrieben. Es gibt in der Pfalz nicht viele Frauen, die das Abzeichen mit der Zahl 50 erreicht haben.

1969: Neil Armstrong betritt den Mond. 32 Bands und Solokünstler treten in der Nähe von Woodstock auf und begründen das gleichnamige Musikfestival. Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft in Mexiko. In Landau steht der Bau des Turnerheimes mit Gymnastikhalle des Turnvereins 1861 im Spitalmühlweg kurz vor der Verwirklichung. Else Buckel erhält ihr erstes Deutsches Sportabzeichen.

Familie viele Jahre im Mittelpunkt

50-mal die altersgemäßen Anforderungen in den unterschiedlichen Bereichen – Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination – zu erfüllen, zeugt von Willensstärke und körperlicher Fitness bis ins hohe Alter. Dabei begann Else Buckel recht spät mit der Verwirklichung sportlicher Herausforderungen. Die Familie stand im Mittelpunkt ihres Lebens. Das waren Ehemann Heinz und vier Kinder. Heinz Buckel, erfolgreicher Geschäftsmann und engagierter vielseitiger Kommunalpolitiker. 40 Jahre Stadtratsmitglied. 30 Jahre Presbyter der Stiftskirchengemeinde. Ehrenbürger der Stadt Landau.

Neben der jährlichen Vorbereitung für die Sportabzeichen-Prüfung nahm Else Buckel an acht Deutschen Turnfesten teil. Das Turnfest findet in der Regel alle vier Jahre statt. Das sportliche Üben ging für beide Bereiche konform vonstatten, immer mit dem Sportabzeichen-Treff des Turnvereins.

Immer auf der Außenbahn

Else Buckel kreierte in der Sportabzeichen-Disziplin Schwimmen einen „nichtolympischen“ beidarmigen Rückenschwimmstil. Dazu war es erforderlich, dass das Prüferteam ihr stets eine Außenbahn wies – quasi als Orientierungshilfe. Ein wichtiges Motiv ist es für sie immer gewesen, sich im Freien zu bewegen.

Else Buckel ist seit 1964 Mitglied des Turnverein 1861. Ihr wurden eine ganze Reihe von Ehrungen, bis hin zur goldenen Ehrennadel, zuteil. Wegen der Coronakrise findet in diesem Jahr keine gewohnte Übergabe der Ehrennadeln an die rund 200 erfolgreichen Abnahmen im Turnerheim im Spitalmühlweg statt. Rolf Leeb vom Turnverein gratulierte Else Buckel mit Urkunde und Blumen zu Hause.

Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Erstmals wurde es 1913 verliehen. Frauen können das Sportabzeichen seit 1921 erwerben. Ein Nachweis der Schwimmfertigkeit ist erforderlich.

Der Sportabzeichen-Treff des Turnvereins 1861 ist von Ende April bis Ende September mittwochs und freitags im Landauer Stadion.