Die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche (SPD) aus Wörth lädt Sportvereine zu einer Telefonkonferenz ein. „Neben den gravierenden sozialen Aspekten sind es vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, die den Vereinen Kopfzerbrechen bereiten“, weiß sie aus Gesprächen mit Vereinsverantwortlichen.

Um Vereinen unter die Arme zu greifen, die in Existenznot geraten sind, hat die Landesregierung ein Hilfsprogramm aufgelegt. Der zehn Millionen Euro schwere Schutzschild für Vereine in Not sieht Soforthilfen von bis zu 12.000 Euro vor, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

In einer telefonischen Vereinskonferenz möchte Rehak-Nitsche mit den Verantwortlichen in den Sportvereinen ins Gespräch kommen und offene Fragen klären. Teilnehmen wird auch Staatssekretär Randolph Stich aus dem Ministerium des Inneren und für Sport. Die Telefonkonferenz ist am Freitag, 22. Mai, um 15.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr. Vereine können sich per E-Mail an buero@rehak-nitsche.de anmelden und erhalten den Zugangscode und weitere Hinweise zur Telefonkonferenz. Das Büro der Landtagsabgeordneten hat die Rufnummer 07271 4 98 28 77.