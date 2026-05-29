Wegen fehlender Barrierefreiheit zieht die Sportlerehrung in die Musikschule um. Was das für die Teilnehmenden bedeutet und wie die Stadt langfristig Barrieren abbauen will.

Tübingen (dpa/lsw) - Die Sportlerehrung in Tübingen hat wegen bisher fehlender Barrierefreiheit einen neuen Veranstaltungsort bekommen. Die Ehrung finde am 30. Juni im barrierefrei zugänglichen Marc-Kemmler-Saal der Musikschule Tübingen statt, teilte die Stadt mit. Dort sei die Bühne mit einem Hublift ausgestattet und für Menschen im Rollstuhl erreichbar.

Sportlerin konnte ursprüngliche Bühne nicht betreten

Zuvor war die Veranstaltung in der Aula der Mensa Uhlandstraße geplant gewesen. Deren Bühne ist jedoch nur über eine Treppe erreichbar. Para-Tischtennisspielerin Cary Hailfinger, die überwiegend einen Rollstuhl nutzt, hatte zunächst zugestimmt. Später erklärte sie, die Bühne so nicht betreten zu können. Technische Alternativen wie ein mobiler Lift oder eine Rampe erwiesen sich als ungeeignet.

Für den neuen Veranstaltungsort verzichtet der Bachchor auf eine geplante Probe und weicht aus. Die Stadt dankte dem Ensemble sowie Unterstützern, die Hilfe angeboten hatten. Zugleich kündigte sie an, Spenden für dauerhafte barrierefreie Lösungen in weiteren Veranstaltungsräumen zu sammeln.

Boris Palmer lehnte temporäre Rampe ab

Zuvor hatten sich in der Debatte um eine mögliche Rampe zahlreiche Sponsoren gemeldet, die Unterstützung angeboten hatten. Hailfinger, die deutsche Vizemeisterin im Para-Tischtennis-Doppel ist, hatte die Hilfsbereitschaft begrüßt.

Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) hatte zunächst eine temporäre Rampe unter Verweis auf Kosten und organisatorische Nachteile abgelehnt. Dafür erntete er Kritik, unter anderem von Behindertenverbänden.

Bei der Traditionsveranstaltung der Stadt werden die sportlichen Erfolge der Männer und Frauen gefeiert.