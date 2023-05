Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einer Telefon-Konferenz hören sich der Landtagsabgeordnete Wolfgang Schwarz und Staatssekretär Randolf Stich an, was Vereine in der Corona-Krise bewegt. Die Themen: Hilfsprogramme, steuerliche Erleichterungen, Kreditmöglichkeiten. Und ein Überbrückungshilfeprogramm des Bundes, über das Stich noch nicht alle Informationen hat.

Eine Stunde mit dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Schwarz (SPD) und dem gebürtigen Neustadter Randolf Stich (54), Staatssekretär im Ministerium des Innern und für Sport, geht