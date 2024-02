Höpfingen (dpa/lsw) - Ein Sportheim in Höpfingen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Donnerstagmorgen vollständig abgebrannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Das Feuer war aus zunächst unklarer Ursache in dem älteren Gebäudeteil ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein Mannschaftsbus sei durch die Flammen zerstört worden. Der Neubau des Sportheims wurde den Angaben zufolge nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauerten an.

Pressemitteilung