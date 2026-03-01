Sporthalle in Laudenbach brennt

Im Rhein-Neckar-Kreis kommt es am Abend zu einem Brand in einer Sporthalle. Die Einsatzkräfte sind kurze Zeit später mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Laudenbach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Sporthalle in Laudenbach ( Rhein-Neckar-Kreis) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden. Nach Aussage eines Feuerwehrsprechers seien rund 120 Einsatzkräfte wegen der Flammen im Einsatz gewesen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand von außen unter anderem mit drei Drehleitern und einem Teleskopmast. Ein Innenangriff sei nicht möglich gewesen.

Die Flammen entstanden aus zunächst unbekannter Ursache. Hierzu ermittele die Kriminalpolizei. Ersten Ermittlungen zufolge gab es vor Brandausbruch eine Veranstaltung mit über 60 Menschen in einem Nebenraum der Halle. Die Besucher verließen den Angaben zufolge jedoch rechtzeitig nach Ausbruch des Feuers die Halle. Niemand sei verletzt worden.

Das Feuer wurde in der Nacht zum Sonntag gelöscht. Der Feuerwehrsprecher sprach von einem Totalschaden.