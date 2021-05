Der Roschbacher Günther Danner scheiterte in den 1970er-Jahren im Bahnradsport zweimal knapp in der Qualifikation zu Olympischen Spielen. Aufgrund einer Verletzung und eines Schicksalsschlags beendete er seine Karriere vorzeitig. Die Liebe zum Sport fand er durch seinen Sohn wieder. Und hat sie bis heute behalten.

1972. Deutsche Meisterschaft im 1000-Meter-Sprint in München. Dem Sieger winkt nicht nur der Titel, sondern auch ein Ticket für die Olympischen Spiele. Im selben Jahr, in derselben Stadt. Der junge Günther Danner vom RV Edelweiß Roschbach tritt an.

Der heutige Teammanager des Roschbacher Elite-Amateur-Teams Möbel Ehrmann war damals gerade 19 Jahre alt. Und dennoch machte er sich berechtigte Hoffnungen auf den Sieg, war er doch in den beiden Vorjahren viermal deutscher Jugendmeister in unterschiedlichen Disziplinen. „Auch der Bund Deutscher Radfahrer hatte Erwartungen an mich“, sagt der 68-Jährige.

„Olympia kam zu früh“

Danner fuhr gut, wurde letztlich aber nur Dritter. Eine Zehntelsekunde hinter dem erfahrenen Sieger Karl Köther jun., der später bei den Spielen Platz vier belegte. „Ich war damals noch zu jung. Die Olympiade kam zu früh für mich“, sagt Danner heute. Er gehörte fortan dem Sprint-Nationalkader an und vertrat sein Land bei verschiedenen internationalen Wettkämpfen. „Die Siege bei den Länderkämpfen machten in der Regel Italien, Frankreich Deutschland und die UdSSR unter sich aus“, erzählt er.

Aerodynamik zieht ein

1976 startete er einen neuen Versuch. Wieder in München wollte er sich für die Spiele in Montreal qualifizieren. Die Deutsche Meisterschaft fand aber unter anderen Voraussetzungen als noch vor vier Jahren statt. Das erste Mal hätten einige Fahrer spezielle Anzüge angehabt, die eigentlich Rodler oder Eisschnellläufer getragen hätten, erzählt Danner. „Sie haben die Anzüge an den Armen und Beinen gekürzt. Der BDR wollte austesten, ob sie etwas bringen, und erlaubte sie erstmals“, sagt der Roschbacher. Tatsächlich hätten diese Anzüge bei einem 1000-Meter-Sprint eine Sekunde ausgemacht.

Die ersten vier fuhren mit einem solchen Anzug, auch der Sieger und später Sechstplatzierte in Montreal Hans Michalsky. Danner hatte keinen. Er wurde mit knapp zwei Sekunden Rückstand auf Michalsky Sechster.

Trikot zu klein, Hose zu eng

Es war der Anfang einer Zeit, in der sich der Radsport deutlich verändern sollte. Denn nicht nur Trikot und Hose wurden fortan leichter und aerodynamischer. Michalsky habe zum Beispiel damals schon einen komplett geschlossenen Hartschalenhelm, der an die heutigen Zeitfahrhelme erinnert, verwendet. Aber auch ohne die besondere Ausrüstung wusste sich Danner zu helfen. „Das Trikot eine Nummer zu klein, die Hose zu eng, die Nummer abgeklebt. Und Schuhe aus Känguruleder. Das war das, was wir 1976 hatten“, sagt er.

Immerhin: Damals hätten alle noch normale Räder gehabt. Diese seien mit den heutigen Zeitfahrrädern nicht zu vergleichen: „Die Technik am Rad, die Aerodynamik, ein anderes Pedalsystem. Zeitfahren sieht heute utopisch aus. Das sind keine normalen Räder mehr.“

Trümmerbruch im Knie

1977, das Jahr nach den Spielen, war das wohl schwierigste in Danners Karriere. Es war zugleich auch sein letztes. Bei einem Sturz zog er sich einen langwierigen Trümmerbruch in der Kniescheibe zu. Die Verletzung brauchte über ein dreiviertel Jahr, um zu verheilen. Hinzu kam der tragische Unfalltod seines Bruders Klaus. „Das hat mich sehr getroffen. Ich hätte sicher noch fahren können, habe mir dann aber gesagt: Es reicht.“

Neustart mit Sohn Christoph

Zum Radsport zurück fand Günther Danner erst wieder über seinen Sohn Christoph, der 1994, inspiriert durch Danners Vater Kurt, seit 1972 Vereinsvorsitzender des RV Roschbach, Erste-Schritt-Rennen bestritt. „Damit ging mein Dabeisein wieder los“, sagt Danner. 1999 übernahm er den Posten seines Vaters und hatte diesen bis 2007 inne. Ab dann übernahm er die Leitung des Elite-Amateur-Teams Möbel Ehrmann, das nun in seine 14. Saison geht. In seine wohl schwierigste. „Wir haben durch Corona anderthalb Jahre verloren. Das merkt man bei einigen schon. Ich stelle meinen Fahrern aktuell frei, wer wo fahren kann und will“, sagt der Teammanager.

Noch sind Sponsoren da

Danner hofft auf Südpfalz-Rennen im August oder September. Zum einen für die Fahrer, die „brennen“ würden, zum anderen für die Sponsoren. „Sie waren bisher alle einsichtig und großzügig. Wenn es aber noch länger keine Rennen gibt, wären Probleme mit den Sponsoren nicht überraschend für mich“, sagt Danner. Auch der RV Roschbach könne momentan nur planen, aber nicht konkretisieren. „Man kann nicht sicherstellen, dass jetzt keine Zuschauer kommen. Außerdem sind die Helfer bei unseren Rennen überwiegend älter, also aus der Risikogruppe. Da ist es sinnvoller, wenn wir abwarten und wieder starten, wenn wir alles im Griff haben.“