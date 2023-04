Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Vereine, viele Probleme? Ob unterm Dach oder freiem Himmel, Annweilers Sportstätten sind in ganz unterschiedlichem Zustand. Während sich mehrere Vereine um eine Halle streiten, haben Freiluftsportler meist freie Fahrt. Der VfB Annweiler spricht von Traumbedingungen. Was machen Angler und Skifahrer in der Stadt am Trifels?

Drei Männer-, zwei Frauen- und zwölf Jugendmannschaften hat die HSG Trifels. Sie Woche für Woche unterzukriegen, ist keine einfache Aufgabe für die Handball-Spielgemeinschaft. Mit