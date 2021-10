In Vor-Corona-Zeiten sind jedes Jahr 300 bis 400 Besucher wahlweise an die Uni nach Landau oder Kaiserslautern gepilgert, um am Sportmedizinischen/Sportwissenschaftlichen Seminar des Sportbundes Pfalz teilzunehmen. Am Samstag, 13. November, ist es wieder eine Online-Veranstaltung – mit einem Interview mit Stabhochspringer Oleg Zernikel, Deutscher Meister und Olympiateilnehmer vom ASV Landau, der gerade die höchste Ehrung des Landes erfahren hat.

In drei Vorträgen wird am 13. November das Thema „Leistungsorientierter Sport und Gesundheit“ in den Fokus gerückt. Zernikel, am Montag in Mainz mit der Sportplakette ausgezeichnet, und sein Trainer Jochen Wetter stellen sich zum Interview. Anmeldeschluss für das Seminar ist der 7. November, 24 Uhr.

Referenten sind der Humanbiologe Oliver Ludwig, Sportpädagoge Peter Kovar und Sportpsychologe Sören D. Baumgärtner. Ludwig ist Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Bewegungs- und Haltungsanalyse und Studiengangsleiter „Gesundheit“ an der TU Kaiserslautern. Er ist wissenschaftlicher Leiter eines interdisziplinären Forschungsprojektes zu Haltungsdefiziten bei Jugendlichen und Lehrbuchautor im Bereich Ganganalyse.

Drei Themen

Ludwig wird das Seminar mit dem Thema „Muskuläre Dysbalancen – ein Spagat zwischen sportlicher Leistung und Gesundheit“ um 9.15 Uhr eröffnen. Kovar ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern mit den Forschungsschwerpunkten Kinder- und Jugendsport, Schneesport und Coaching. Sein Vortrag lautet „Athlet*innen nachhaltig coachen – wie wir Sportler*innen ganzheitlich unterstützen können“ (11.15 Uhr).

Baumgärtner hat im Bereich Sportpsychologie an der TU Darmstadt promoviert und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Leistungsdiagnostik und -coaching in Sport und Wirtschaft. Er stellt ein „app-basiertes Instrument zur Erfassung der wahrgenommenen Trainingsqualität“ vor (12 Uhr). Um 11.45 Uhr ist das Interview mit Zernikel und Wetter. Moderiert wird das Seminar von Alexander Bleckmann, dem Vorsitzenden des Sportärztebundes Rheinland-Pfalz.

Zur Sache

Weitere Infos und Anmeldung unter www.sportbund-pfalz.de. Termin: Samstag, 13. November, 9 bis 13 Uhr. Gebühr: 15 Euro. Voraussetzung: PC oder mobiles Endgerät mit Internet-Zugang, Lautsprecher oder Kopfhörer. Infos zum Seminar-Login erhalten die Teilnehmer drei Tage vor Seminarbeginn per Mail.