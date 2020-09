Das Führungsteam des Sportkreises SÜW ist wieder komplett: Der seit Februar 2019 kommissarisch tätige Heinz Lambert aus Burrweiler ist einstimmig ins Gremium gewählt worden. Der Nachfolger von Markus Kost (JSV Speyer) ist der Stellvertreter des Vorsitzenden Martin Jüllig (Herxheim), der ebenso wiedergewählt wurde wie Jugendleiterin Selina Kontschak (Maikammer).

Acht von 203 Vereinen des Landkreises loggten sich in die Online-Tagung des Sportbundes Pfalz ein. Kontschak konnten die Vereinsvertreter nicht sehen. Sie sei mit dem Auto im Stau auf der Autobahn stecken geblieben, habe ebenfalls alle Wählerstimmen bekommen, berichtete Lambert, der nach dem Rücktritt von Kost eingesprungen war.

Jüllig hat das Amt im Jahr 2016 übernommen und ist seitdem engagiert für den Sportbund und die Vereine des Kreises im Einsatz. Enttäuscht über die geringe Teilnahme, wies er auf einige Förderungen des Sportbundes von 2016 bis 2019 hin: „Insgesamt erhielten unsere Vereine im Kreis fast 375.000 Euro für Baumaßnahmen an ihren Sportstätten und -anlagen.“ 49 neue Übungsleiter C-Breitensport und sieben neue Vereinsmanager seien hinzugekommen. Mehrere Vereine wurden für das Deutsche Sportabzeichen belohnt, der SV Vorderweidenthal und der TV Herxheim gewannen den AOK-Gesundheitspreis. Jüllig erinnerte an das 51. Landesjugendsportfest in Herxheim im Jahr 2018, an dem fast 2000 Sportler teilnahmen. „Gerade wenn man sieht, wie die Vereine finanziell unterstützt werden und wie oft mich Anrufe erreichen, bei denen ich um Rat und Tat gebeten werde, ist die schwache Teilnehmerzahl heute für mich nicht nachvollziehbar“, sagte er.

Sportbund-Pfalz-Vizepräsident Tristan Werner übernahm die Moderation und Wahlleitung. Er machte den Vereinen in diesen „nicht einfachen Corona-Zeiten“ Mut: „Ich finde, wir alle im pfälzischen Sport meistern die Krise bisher sehr gut und sehr diszipliniert. Es tut gut, dass wir unsern Sport schrittweise in den vergangenen Wochen wiederbeleben konnten.“