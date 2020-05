Der TV Rheinzabern, der regelmäßig Termine für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens angeboten hat, weist in „Corona-Zeiten“ darauf hin, dass es trotz vieler Einschränkungen genauso wie in den Vorjahren möglich sei, die verschiedenen Disziplinen für das Sportabzeichen zu absolvieren und die Ergebnisse zu erfassen. Die Sportler müssten ein Smartphone haben, etwas improvisieren können, dann funktioniere es. Der Verein schlägt vor, dass „Ausdauerdisziplinen wie Langstreckenläufe oder Fahrradfahrten zum Beispiel mit Apps wie ,runtastic’, ,kommot’ oder ,outdooractive’ und einem Foto dokumentiert werden. Bei Weitsprüngen kann jeder eine Absprunglinie auf dem Boden markieren und eine weitere Linie mit der erforderlichen Weite und dann den Sprung filmen. Auch Disziplinen im Bereich Koordination wie zum Beispiel Seilspringen können einfach gefilmt werden“. Lediglich bei Sprints sei es etwas kompliziert, den Nachweis zu erbringen. Momentan kläre der Turnverein deshalb, ob und unter welchen Auflagen das Stadion an der IGS in Rheinzabern genutzt werden kann. Welche Leistungen in welcher Altersklasse erbracht werden müssen, könne jeder unter https://sportabzeichen.dosb.de nachschauen. Informationen zur korrekten Ausführung oder Hilfestellungen gebe es unter www.deutsches-sportabzeichen.de/service/materialien.