Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sportlich, fit, natürlich. Wie hält sich die Herxheimerin Simone Brück in Form? Die 51-Jährige nimmt uns mit in ihre Küche. Sie scheint auf Rucola zu schwören. Bitter, süß und fruchtig mag sie es, wobei die Läuferin lieber länger isst als lange kocht. Nebenbei erzählt sie vom Triathlon, der am Sonntag sein sollte.

Der Triathlon des TV Herxheim, der am kommenden Sonntag sein sollte, fällt aus. Die unzähligen Vorbereitungsstunden gibt es dieses Jahr nicht. Es bleibt