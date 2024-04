Der direkte Durchmarsch des SSV Ulm von der Regionalliga in die 2. Fußball-Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Der schwäbische Aufsteiger gewann das Drittliga-Topspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntagabend mit 1:0 (0:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Stürmer Felix Higl erzielte im Donaustadion in der 70. Minute den entscheidenden Treffer gegen den direkten Verfolger.

Ulm (dpa/lsw) - Ulm blieb damit auch im 14. Liga-Spiel in Serie ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage kassierte das Team von Trainer Thomas Wörle Mitte Dezember beim 1. FC Saarbrücken (1:2). Der Vorsprung auf Relegationsrang drei beträgt bereits sieben Punkte.

