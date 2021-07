In kurzer Zeit waren die Startplätze vergeben. Die Höllenberg-Trophy in Spirkelbach ist der erste Wettbewerb für Läufer und Mountainbiker in diesem Jahr. Pia Winkelblech ist gespannt, wie gut ihre Form ist. Udo Bölts kommt auch.

Damit hätte keiner gerechnet. Innerhalb kürzester Zeit waren so gut wie alle Lauf- und Mountainbikewettbewerbe ausgebucht. Alles online. Auch das auf 90 Teilnehmer begrenzte Starterfeld beim erstmals angebotenen Mountainbike-Marathon über die drei möglichen Distanzen von 24, 37 und 45 Kilometern sei im Nu ausgebucht gewesen, berichtet Frank Schmidt vom Organisationsteam der zehnten Höllenberg-Trail-Trophy des SV Spirkelbach.

Strecke geändert

„Die knackigsten Trails der Südwestpfalz“ – so werben die Trophy-Macher für ihre Veranstaltung am Samstag. Der Pandemie ist es geschuldet, dass sich die Streckenführung des technisch anspruchsvollen, mit 400 Höhenmetern gespickten Hauptlaufs über 10,6 Kilometer geändert hat. Schmidt: „Wir sind froh, dass wir als einer der ersten Freizeitläufe mit einem stimmigen Hygienekonzept unsere Lauf- und Mountainbikewettbewerbe anbieten können.“ 443 Teilnehmer sind entweder mit dem Mountainbike oder in Laufschuhen unterwegs.

Zuerst machen sich die Mountainbiker um 12 Uhr auf einen der drei Rundkurse, gefolgt von den Bambini, die um 12.30 Uhr ihre 900 Meter lange Runde in Angriff nehmen. Der fünf Kilometer lange Brunnenlauf startet um 13.30 Uhr, und die Höllenberg-Trail-Trophy-Teilnehmer joggen ab 14 Uhr „durch die Hölle“. Den Abschluss bildet das 850 Höhenmeter aufweisende, 25 Kilometer lange Mountainbikerennen ab 16 Uhr.

Die doppelte Hölle

Wieder gibt es eine Kombinationswertung von Mountainbike und Lauf. Für die „doppelte Hölle“ sind 30 Teilnehmer angemeldet. Der Höllenberg-Trail ist auch der erste von insgesamt neun geplanten Läufen der Rennserie Wasgaucup. Erstmals organisiert der TV Lemberg einen Traillauf für 29. August, der ebenfalls zur Wasgaucup-Wertung zählen wird.

Die Favoriten

Zu den Teilnehmern gehört die Kandelerin Pia Winkelblech. Die 45-Jährige hat 2018 die Gesamtwertung des Wasgaucups gewonnen. „Seit November 2020 habe ich keinen Wettkampf mehr gemacht. Ich bin gespannt, obwohl ich eher auf die Langstrecke getrimmt bin“, sagt sie zur RHEINPFALZ. Laufverrückt im besten Sinne, beabsichtigt die Liebhaberin von Ultraläufen am Sonntag einen 66-Kilometer-Ultralauf. „Der Samstag wird für mich zum Tempotraining“, stellt sie schmunzelnd fest.

Auch der einstige Tour-de-France-Star Udo Bölts aus Heltersberg wird die Laufschuhe schnüren. Zu den Favoriten bei der Kombination Mountainbike/Lauf gehören Alexander Bernstein von der LLG Landstuhl, 2016 und 2017 Gewinner der Wasgaucup-Gesamtwertung, und der Lemberger Zahnarzt Jens Becker, mehrmaliger deutscher Meister der Ärzte, Apotheker und Heilberufe im Mountainbikefahren. Bei den Frauen ist die für den 1. FC Kaiserslautern startende Monika Frenger eine Favoritin.

Der aus dem saarländischen Limbach stammende Top-Bergläufer Jonas Lehmann, ebenso wie Bölts für den TuS Heltersberg am Start, dürfte zum engeren Favoritenkreis beim Traillauf zu zählen sein. Lehmann gewann 2013 und 2014 die Wasgaucup-Gesamtwertung.