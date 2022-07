Weil sie die falsche Herdplatte einschaltete, hat eine Frau im Schwarzwald-Baar-Kreis einen Brand in ihrer Küche entfacht. Sie wählte nach Angaben der Polizei am Freitag aus Versehen nicht die Platte mit einem Topf Wasser für ein Babyfläschchen - sondern jene, auf der eine Serviette und ein Kunststoffspielzeug lagen. Dann ging sie in den Keller, während sich oben dichter Rauch ausbreitete und den Rauchmelder auslöste.

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Nachbarn hörten das und alarmierten die Feuerwehr. Bis diese das Haus in Villingen-Schwenningen erreichte, hatte die 35-Jährige den Kleinbrand gelöscht. Dabei zog sie sich eine leichte Rauchvergiftung zu. Über den Verbleib des Babys war zunächst nichts bekannt.

