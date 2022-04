Die U11 von Eintracht Freiburg hat das Qualifikationsturnier der Viktoria Herxheim um den Cordial-Cup gewonnen. Sascha Hochdörffer von der Viktoria sprach von einem fast perfekten Turnier: sportlich und organisatorisch punktgenau, Fairplay von allen 24 Teams. Nur das Wetter hätte einen Tick schöner sein können am Samstag. Das Finale Freiburg gegen Wehen Wiesbaden (1:0) bot die hohe Fußballkunst von Neun- und Zehnjährigen. Hochdörffer sah ein „erstaunlich hohes Niveau“. Der jüngste und mit acht Spielern kleinste Kader des Turniers zog ins Finale ein, das an Pfingsten in Tirol gespielt wird. Auf dem Kleinfeld spielten immer sieben gegen sieben. Die Zuschauer sahen 258 Tore. Nach fast sechseinhalb Stunden wurde pünktlich mit Anpfiff des 88. Spiels der Sieger ermittelt. Die Mannschaften, die noch da waren, rannten nach dem Finale aufs Spielfeld und bildeten eine Traube um das Siegerteam. Wiesbaden war in der Vorrunde Gruppengegner der Herxheimer Buben (unser Bild), denen in fünf Gruppenspielen kein Tor gelang. Sie beendeten das Turnier nach einem 3:0 gegen Kirrlach auf dem 21. Platz.