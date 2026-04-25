Nach dem Abpfiff eines Kreisligaspiels eskaliert es. Für zwei Spieler endet Partie in einer Klinik. Der Schiedsrichter erstattet Anzeige.

Altdorf (dpa/lsw) - Mehrere Fußballspieler sind nach einem Kreisligaspiel in Altdorf (Kreis Esslingen) aufeinander losgegangen. Zwei Spieler wurden dabei verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Schlusspfiff zweier Vereine der Kreisliga habe der Siegtorschütze provozierend vor der gegnerischen Auswechselbank gejubelt. Ein 19-jähriger Spieler der Verlierermannschaft folgte ihm den Angaben zufolge, vermutlich mit der Absicht auf ihn loszugehen. Ein 33-Jähriger der Siegermannschaft wollte ihn demnach daran hindern, doch der 19-Jährige versetzte dem 33-Jährigen einen Kopfstoß und verletzte ihn im Gesicht.

Unabhängig davon schlug laut den Angaben der Polizei ein weiterer, 34 Jahre alter Spieler der Gewinnermannschaft einem 21-Jährigen aus dem Verliererteam ins Gesicht, wodurch der kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Die beiden Verletzten wurden demnach vom Rettungsdienst behandelt und in eine Klinik gebracht. Zudem wurde der Schiedsrichter des Spiels den Angaben zufolge von dem Vater eines Spielers der Verlierermannschaft beleidigt. Der Schiedsrichter habe ihn deshalb angezeigt. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben viele Zeugen zu den Vorfällen.