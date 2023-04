Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn die Kampfrichter auf Ruth Fleischmann gehört haben, dann haben sie bei den Meisterschaften des Turngaus Speyer nicht zu streng bewertet. Die Vorsitzende erinnerte an die lange Unterbrechung. 2020 waren die Pokale bestellt worden, die nun in Edenkoben an die besten Turnerinnen vergeben wurden.

„Ja – wir haben wieder Lust!“ Unter dem Motto standen für 145 Turnerinnen die Speyergau-Turnmeisterschaften in Edenkoben. Auch wenn am Sonntag gefühlt alle Regeln gefallen sind,