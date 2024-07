Die letzte Reise von U17 nach Sinsheim begeistert nicht nur die Menschen - sie ist auch eine logistische Herausforderung. Kurz vor dem Ziel muss nun auch noch die Autobahn gesperrt werden.

Sinsheim/Heilbronn (dpa/lsw) - Kurz vor der Ankunft des ausgemusterten Marine-U-Bootes U17 in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) muss die A6 für den Schwertransport nachts zeitweise gesperrt werden. So wird in der Nacht auf Sonntag die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim Süd und Heilbronn/Untereisesheim von voraussichtlich Mitternacht bis 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt, wie die Autobahngesellschaft ViA6West mitteilte. Entsprechende Umleitungen seien ausgeschildert.

Das 350 Tonnen schwere U-Boot wurde in den vergangenen Wochen auf dem Neckar und an Land von Speyer in Richtung Sinsheim transportiert. Dort soll U17 laut den Organisatoren von den Technikmuseen Sinsheim Speyer am 28. Juli ankommen. In Sinsheim soll das U-Boot ab Sommer 2025 im Museum ausgestellt werden.

Projekt kostet insgesamt rund zwei Millionen Euro

Für den Transport mit dem Tieflader wird die A8 zudem in der Nacht auf Sonntag in der kommenden Woche zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Steinsfurt ebenfalls von voraussichtlich Mitternacht bis 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Dies teilte Via6West weiter mit.

Das etwa 50 Meter lange U-Boot war seit 1973 im Einsatz und wurde von der Marine 2010 ausgemustert. Vor mehr als einem Jahr hievte ein Portalkran U17 in Kiel auf einen Schwimmponton, der den stählernen Riesen zunächst nach Speyer brachte. Dort wurde unter anderem Gewicht entfernt. Das gesamte Projekt kostet den Technikmuseen zufolge rund zwei Millionen Euro und wird überwiegend mit Spenden finanziert.